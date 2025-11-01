BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Study conviction je 0.00002081 USD. Sledujte aktualizace cen STUDY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STUDY.

Více informací o STUDY

Informace o ceně STUDY

Co je to STUDY

Tokenomika pro STUDY

Předpověď cen STUDY

Logo Study conviction

Study conviction Cena (STUDY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STUDY na USD

--
----
-0.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Study conviction (STUDY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:27 (UTC+8)

Informace o ceně Study conviction (STUDY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002048
$ 0.00002048
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002114
$ 0.00002114
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002048
$ 0.00002048

$ 0.00002114
$ 0.00002114

$ 0.00125324
$ 0.00125324

$ 0.00001945
$ 0.00001945

--

-0.30%

+5.34%

+5.34%

Cena Study conviction (STUDY) v reálném čase je $0.00002081. Za posledních 24 hodin se STUDY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002048 do maxima $ 0.00002114, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STUDY v historii je $ 0.00125324, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001945.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STUDY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.30% a za posledních 7 dní o +5.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Study conviction (STUDY)

$ 20.81K
$ 20.81K

--
----

$ 20.81K
$ 20.81K$ 20.81K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Study conviction je $ 20.81K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STUDY je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.81K.

Historie cen v USD pro Study conviction (STUDY)

Během dnešního dne byla změna ceny Study conviction na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Study conviction na USD  $ -0.0000051078.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Study conviction na USD  $ -0.0000123828.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Study conviction na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.30%
30 dní$ -0.0000051078-24.54%
60 dní$ -0.0000123828-59.50%
90 dní$ 0--

Co je Study conviction (STUDY)

Everything that is wrong with the space right now is around conviction. Whether thats to do with community dumping their bags cause they are use to memes lasting for days to a week or it being an insider farm play.he rotation ends here.

$STUDY is the coin that outlasts them all.

Join the ones who don’t flinch.

Conviction is the message.

Its not complicated but seems to be too hard for most.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny Study conviction (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Study conviction (STUDY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Study conviction (STUDY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Study conviction.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Study conviction!

STUDY na místní měny

Tokenomika pro Study conviction (STUDY)

Pochopení tokenomiky Study conviction (STUDY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STUDY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Study conviction (STUDY)

Jakou hodnotu má dnes Study conviction (STUDY)?
Aktuální cena STUDY v USD je 0.00002081 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STUDY v USD?
Aktuální cena STUDY v USD je $ 0.00002081. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Study conviction?
Tržní kapitalizace STUDY je $ 20.81K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STUDY v oběhu?
Objem STUDY v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STUDY?
STUDY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00125324 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STUDY?
STUDY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001945 USD.
Jaký je objem obchodování STUDY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STUDY je -- USD.
Dosáhne STUDY letos vyšší ceny?
STUDY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTUDY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Study conviction (STUDY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,031.43

$3,877.63

$0.02492

$186.41

$1.0004

