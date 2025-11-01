BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Streme je 0.0000048 USD. Sledujte aktualizace cen STREME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STREME.

Informace o ceně Streme (STREME) (USD)

Cena Streme (STREME) v reálném čase je $0.0000048. Za posledních 24 hodin se STREME obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000478 do maxima $ 0.00000503, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STREME v historii je $ 0.00004477, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000433.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STREME se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -1.65% a za posledních 7 dní o -8.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Streme je $ 453.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STREME je 94.56B, přičemž celková zásoba je 94562855148.67021. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 453.53K.

Historie cen v USD pro Streme (STREME)

Během dnešního dne byla změna ceny Streme na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Streme na USD  $ -0.0000005969.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Streme na USD  $ -0.0000021194.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Streme na USD  $ -0.000007408678097450158.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.65%
30 dní$ -0.0000005969-12.43%
60 dní$ -0.0000021194-44.15%
90 dní$ -0.000007408678097450158-60.68%

Co je Streme (STREME)

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Streme (STREME)

Jakou hodnotu má dnes Streme (STREME)?
Aktuální cena STREME v USD je 0.0000048 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STREME v USD?
Aktuální cena STREME v USD je $ 0.0000048. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Streme?
Tržní kapitalizace STREME je $ 453.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STREME v oběhu?
Objem STREME v oběhu je 94.56B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STREME?
STREME dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00004477 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STREME?
STREME dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000433 USD.
Jaký je objem obchodování STREME?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STREME je -- USD.
Dosáhne STREME letos vyšší ceny?
STREME může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTREME, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

