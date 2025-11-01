BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena StratoStack je 0 USD. Sledujte aktualizace cen STACK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STACK.

Více informací o STACK

Informace o ceně STACK

Co je to STACK

Bílá kniha pro STACK

Oficiální webové stránky STACK

Tokenomika pro STACK

Předpověď cen STACK

Logo StratoStack

StratoStack Cena (STACK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STACK na USD

0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny StratoStack (STACK)
Informace o ceně StratoStack (STACK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000607
$ 0.00000607$ 0.00000607

$ 0
$ 0$ 0

+4.03%

+4.03%

Cena StratoStack (STACK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se STACK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STACK v historii je $ 0.00000607, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STACK se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +4.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu StratoStack (STACK)

$ 8.48K
$ 8.48K$ 8.48K

$ 8.48K
$ 8.48K$ 8.48K

96.38B
96.38B 96.38B

96,383,419,561.51688
96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688

Aktuální tržní kapitalizace StratoStack je $ 8.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STACK je 96.38B, přičemž celková zásoba je 96383419561.51688. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.48K.

Historie cen v USD pro StratoStack (STACK)

Během dnešního dne byla změna ceny StratoStack na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny StratoStack na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny StratoStack na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny StratoStack na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-2.07%
60 dní$ 0-10.97%
90 dní$ 0--

Co je StratoStack (STACK)

Build your own Ethereum rollup in one click. Web-based rollup deployer for Ethereum and beyond. Modular, verifiable, and production-grade from genesis. Build sovereign L2s with real governance.

StratoStack makes launching your own Layer 2 chain as easy as spinning up a server. No complicated setup, no scripts—just click, configure, and go. Whether you want EVM or WASM, Celestia or EigenDA, zk or optimistic, it’s all up to you. Full flexibility, zero friction.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny StratoStack (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít StratoStack (STACK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva StratoStack (STACK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro StratoStack.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny StratoStack!

STACK na místní měny

Tokenomika pro StratoStack (STACK)

Pochopení tokenomiky StratoStack (STACK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STACK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně StratoStack (STACK)

Jakou hodnotu má dnes StratoStack (STACK)?
Aktuální cena STACK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STACK v USD?
Aktuální cena STACK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace StratoStack?
Tržní kapitalizace STACK je $ 8.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STACK v oběhu?
Objem STACK v oběhu je 96.38B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STACK?
STACK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000607 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STACK?
STACK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování STACK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STACK je -- USD.
Dosáhne STACK letos vyšší ceny?
STACK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTACK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se StratoStack (STACK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

