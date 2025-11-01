BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Stonks je 16.61 USD. Sledujte aktualizace cen STNK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STNK.

Více informací o STNK

Informace o ceně STNK

Co je to STNK

Oficiální webové stránky STNK

Tokenomika pro STNK

Předpověď cen STNK

Stonks Cena (STNK)

Aktuální cena 1 STNK na USD

$16.61
$16.61$16.61
+15.10%1D
Graf aktuální ceny Stonks (STNK)
Informace o ceně Stonks (STNK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 13.31
$ 13.31$ 13.31
Nejnižší za 24 h
$ 16.59
$ 16.59$ 16.59
Nejvyšší za 24 h

$ 13.31
$ 13.31$ 13.31

$ 16.59
$ 16.59$ 16.59

$ 370.17
$ 370.17$ 370.17

$ 7.81
$ 7.81$ 7.81

+0.92%

+15.14%

-4.82%

-4.82%

Cena Stonks (STNK) v reálném čase je $16.61. Za posledních 24 hodin se STNK obchodoval v rozmezí od minima $ 13.31 do maxima $ 16.59, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STNK v historii je $ 370.17, zatímco nejnižší cena v historii je $ 7.81.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STNK se za poslední hodinu změnila o +0.92%, za 24 hodin o +15.14% a za posledních 7 dní o -4.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Stonks (STNK)

$ 9.67M
$ 9.67M$ 9.67M

--
----

$ 9.67M
$ 9.67M$ 9.67M

581.91K
581.91K 581.91K

581,910.366959308
581,910.366959308 581,910.366959308

Aktuální tržní kapitalizace Stonks je $ 9.67M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STNK je 581.91K, přičemž celková zásoba je 581910.366959308. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.67M.

Historie cen v USD pro Stonks (STNK)

Během dnešního dne byla změna ceny Stonks na USD  $ +2.18.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Stonks na USD  $ +14.8457323080.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Stonks na USD  $ +14.8720010230.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Stonks na USD  $ +8.008260488588312.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +2.18+15.14%
30 dní$ +14.8457323080+89.38%
60 dní$ +14.8720010230+89.54%
90 dní$ +8.008260488588312+93.10%

Co je Stonks (STNK)

Stonks is the first ever memecoin on the Solana blockchain.

Verifiably deployed in block 71935764 on April 02, 2021 22:10:10 UTC.

On 2024-11-24 members of the community banded together and purchased the website, Twitter, GitHub and developer coins from the original team, making it 100% community owned.

Liquidity has been locked and the community is committed to ensuring the revival of the project

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Stonks (STNK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Stonks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Stonks (STNK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Stonks (STNK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Stonks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Stonks!

STNK na místní měny

Tokenomika pro Stonks (STNK)

Pochopení tokenomiky Stonks (STNK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STNK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Stonks (STNK)

Jakou hodnotu má dnes Stonks (STNK)?
Aktuální cena STNK v USD je 16.61 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STNK v USD?
Aktuální cena STNK v USD je $ 16.61. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Stonks?
Tržní kapitalizace STNK je $ 9.67M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STNK v oběhu?
Objem STNK v oběhu je 581.91K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STNK?
STNK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 370.17 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STNK?
STNK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 7.81 USD.
Jaký je objem obchodování STNK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STNK je -- USD.
Dosáhne STNK letos vyšší ceny?
STNK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTNK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Stonks (STNK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

