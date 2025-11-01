BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena STONED je 0 USD. Sledujte aktualizace cen STONED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STONED.

Více informací o STONED

Informace o ceně STONED

Co je to STONED

Oficiální webové stránky STONED

Tokenomika pro STONED

Předpověď cen STONED

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo STONED

STONED Cena (STONED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STONED na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny STONED (STONED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:06 (UTC+8)

Informace o ceně STONED (STONED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.75%

-3.75%

Cena STONED (STONED) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se STONED obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STONED v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STONED se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -3.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu STONED (STONED)

$ 43.10K
$ 43.10K$ 43.10K

--
----

$ 43.10K
$ 43.10K$ 43.10K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace STONED je $ 43.10K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STONED je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 43.10K.

Historie cen v USD pro STONED (STONED)

Během dnešního dne byla změna ceny STONED na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny STONED na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny STONED na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny STONED na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-9.11%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je STONED (STONED)

Stoned Nouns born on eth in 2022 and we bridged the project to base on this 2025 was first ever NFT collection minted out using bankrbot. We are now developing our project to become a real CC0 Cannabis brand from web3 providing physical goods born on web3. Funded by NounsDAO we are now working for our next phygital drop to bring real cannabis products and merchandise to holders. We have our Ecosystems token $STONED and we are planning to make what REKT made for drinks

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj STONED (STONED)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny STONED (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít STONED (STONED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva STONED (STONED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro STONED.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny STONED!

STONED na místní měny

Tokenomika pro STONED (STONED)

Pochopení tokenomiky STONED (STONED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STONED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně STONED (STONED)

Jakou hodnotu má dnes STONED (STONED)?
Aktuální cena STONED v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STONED v USD?
Aktuální cena STONED v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace STONED?
Tržní kapitalizace STONED je $ 43.10K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STONED v oběhu?
Objem STONED v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STONED?
STONED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STONED?
STONED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování STONED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STONED je -- USD.
Dosáhne STONED letos vyšší ceny?
STONED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTONED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se STONED (STONED)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

