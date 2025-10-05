Dnešní aktuální cena Stockify je 0.00002514 USD. Sledujte aktualizace cen STK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STK.Dnešní aktuální cena Stockify je 0.00002514 USD. Sledujte aktualizace cen STK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STK.

Logo Stockify

Stockify Cena (STK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STK na USD

--
----
-1.80%1D
Graf aktuální ceny Stockify (STK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:47:48 (UTC+8)

Informace o ceně Stockify (STK) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-1.31%

-1.88%

+0.18%

+0.18%

Cena Stockify (STK) v reálném čase je $0.00002514. Za posledních 24 hodin se STK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000025 do maxima $ 0.00002613, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STK v historii je $ 0.00073727, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000235.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STK se za poslední hodinu změnila o -1.31%, za 24 hodin o -1.88% a za posledních 7 dní o +0.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Stockify (STK)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Stockify je $ 25.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STK je 999.34M, přičemž celková zásoba je 999339067.496904. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.13K.

Historie cen v USD pro Stockify (STK)

Během dnešního dne byla změna ceny Stockify na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Stockify na USD  $ -0.0000083960.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Stockify na USD  $ -0.0000195509.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Stockify na USD  $ -0.00012629126935779545.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.88%
30 dní$ -0.0000083960-33.39%
60 dní$ -0.0000195509-77.76%
90 dní$ -0.00012629126935779545-83.39%

Co je Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Stockify (STK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Stockify (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Stockify (STK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Stockify (STK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Stockify.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Stockify!

STK na místní měny

Tokenomika pro Stockify (STK)

Pochopení tokenomiky Stockify (STK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Stockify (STK)

Jakou hodnotu má dnes Stockify (STK)?
Aktuální cena STK v USD je 0.00002514 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STK v USD?
Aktuální cena STK v USD je $ 0.00002514. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Stockify?
Tržní kapitalizace STK je $ 25.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STK v oběhu?
Objem STK v oběhu je 999.34M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STK?
STK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00073727 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STK?
STK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000235 USD.
Jaký je objem obchodování STK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STK je -- USD.
Dosáhne STK letos vyšší ceny?
STK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:47:48 (UTC+8)

