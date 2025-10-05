Stockify Cena (STK)
-1.31%
-1.88%
+0.18%
+0.18%
Cena Stockify (STK) v reálném čase je $0.00002514. Za posledních 24 hodin se STK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000025 do maxima $ 0.00002613, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STK v historii je $ 0.00073727, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000235.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STK se za poslední hodinu změnila o -1.31%, za 24 hodin o -1.88% a za posledních 7 dní o +0.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Stockify je $ 25.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STK je 999.34M, přičemž celková zásoba je 999339067.496904. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.13K.
Během dnešního dne byla změna ceny Stockify na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Stockify na USD $ -0.0000083960.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Stockify na USD $ -0.0000195509.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Stockify na USD $ -0.00012629126935779545.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-1.88%
|30 dní
|$ -0.0000083960
|-33.39%
|60 dní
|$ -0.0000195509
|-77.76%
|90 dní
|$ -0.00012629126935779545
|-83.39%
Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.
These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Stockify (STK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Stockify (STK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Stockify.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Stockify!
Pochopení tokenomiky Stockify (STK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STK hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-04 13:39:16
|Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
|10-04 11:26:38
|Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
|10-03 10:20:00
|Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
|10-03 05:17:00
|Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
|10-01 14:11:00
|Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
|09-30 18:14:00
|Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.