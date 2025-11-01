StickDAO Cena (STICK)
Cena StickDAO (STICK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se STICK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STICK v historii je $ 0.00136253, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STICK se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1.54% a za posledních 7 dní o -8.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace StickDAO je $ 438.83K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STICK je 999.87M, přičemž celková zásoba je 999870922.0118911. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 438.83K.
Během dnešního dne byla změna ceny StickDAO na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny StickDAO na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny StickDAO na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny StickDAO na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-1.54%
|30 dní
|$ 0
|-59.95%
|60 dní
|$ 0
|-4.21%
|90 dní
|$ 0
|--
Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
