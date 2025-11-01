BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena StickDAO je 0 USD. Sledujte aktualizace cen STICK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STICK.Dnešní aktuální cena StickDAO je 0 USD. Sledujte aktualizace cen STICK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STICK.

Více informací o STICK

Informace o ceně STICK

Co je to STICK

Oficiální webové stránky STICK

Tokenomika pro STICK

Předpověď cen STICK

Logo StickDAO

StickDAO Cena (STICK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STICK na USD

$0.00043889
-1.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny StickDAO (STICK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:31:10 (UTC+8)

Informace o ceně StickDAO (STICK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00136253
$ 0
--

-1.54%

-8.65%

-8.65%

Cena StickDAO (STICK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se STICK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STICK v historii je $ 0.00136253, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STICK se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1.54% a za posledních 7 dní o -8.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu StickDAO (STICK)

$ 438.83K
--
$ 438.83K
999.87M
999,870,922.0118911
Aktuální tržní kapitalizace StickDAO je $ 438.83K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STICK je 999.87M, přičemž celková zásoba je 999870922.0118911. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 438.83K.

Historie cen v USD pro StickDAO (STICK)

Během dnešního dne byla změna ceny StickDAO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny StickDAO na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny StickDAO na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny StickDAO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.54%
30 dní$ 0-59.95%
60 dní$ 0-4.21%
90 dní$ 0--

Co je StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj StickDAO (STICK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny StickDAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít StickDAO (STICK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva StickDAO (STICK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro StickDAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny StickDAO!

STICK na místní měny

Tokenomika pro StickDAO (STICK)

Pochopení tokenomiky StickDAO (STICK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STICK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně StickDAO (STICK)

Jakou hodnotu má dnes StickDAO (STICK)?
Aktuální cena STICK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STICK v USD?
Aktuální cena STICK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace StickDAO?
Tržní kapitalizace STICK je $ 438.83K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STICK v oběhu?
Objem STICK v oběhu je 999.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STICK?
STICK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00136253 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STICK?
STICK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování STICK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STICK je -- USD.
Dosáhne STICK letos vyšší ceny?
STICK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTICK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:31:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se StickDAO (STICK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

