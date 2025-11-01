BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Steam22 je 0.116053 USD. Sledujte aktualizace cen STM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STM.Dnešní aktuální cena Steam22 je 0.116053 USD. Sledujte aktualizace cen STM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STM.

Více informací o STM

Informace o ceně STM

Co je to STM

Bílá kniha pro STM

Oficiální webové stránky STM

Tokenomika pro STM

Předpověď cen STM

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Steam22

Steam22 Cena (STM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STM na USD

$0.116053
$0.116053$0.116053
+3.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Steam22 (STM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:30:58 (UTC+8)

Informace o ceně Steam22 (STM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.11125
$ 0.11125$ 0.11125
Nejnižší za 24 h
$ 0.116752
$ 0.116752$ 0.116752
Nejvyšší za 24 h

$ 0.11125
$ 0.11125$ 0.11125

$ 0.116752
$ 0.116752$ 0.116752

$ 0.120427
$ 0.120427$ 0.120427

$ 0.01789341
$ 0.01789341$ 0.01789341

+0.49%

+3.77%

+7.90%

+7.90%

Cena Steam22 (STM) v reálném čase je $0.116053. Za posledních 24 hodin se STM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.11125 do maxima $ 0.116752, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STM v historii je $ 0.120427, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01789341.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STM se za poslední hodinu změnila o +0.49%, za 24 hodin o +3.77% a za posledních 7 dní o +7.90%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Steam22 (STM)

$ 11.61M
$ 11.61M$ 11.61M

--
----

$ 11.61M
$ 11.61M$ 11.61M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Steam22 je $ 11.61M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STM je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.61M.

Historie cen v USD pro Steam22 (STM)

Během dnešního dne byla změna ceny Steam22 na USD  $ +0.00421847.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Steam22 na USD  $ +0.0486989490.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Steam22 na USD  $ +0.0507792106.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Steam22 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00421847+3.77%
30 dní$ +0.0486989490+41.96%
60 dní$ +0.0507792106+43.76%
90 dní$ 0--

Co je Steam22 (STM)

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Steam22 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Steam22 (STM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Steam22 (STM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Steam22.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Steam22!

STM na místní měny

Tokenomika pro Steam22 (STM)

Pochopení tokenomiky Steam22 (STM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Steam22 (STM)

Jakou hodnotu má dnes Steam22 (STM)?
Aktuální cena STM v USD je 0.116053 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STM v USD?
Aktuální cena STM v USD je $ 0.116053. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Steam22?
Tržní kapitalizace STM je $ 11.61M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STM v oběhu?
Objem STM v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STM?
STM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.120427 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STM?
STM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01789341 USD.
Jaký je objem obchodování STM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STM je -- USD.
Dosáhne STM letos vyšší ceny?
STM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:30:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Steam22 (STM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,158.37
$110,158.37$110,158.37

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.53
$3,875.53$3,875.53

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02371
$0.02371$0.02371

-26.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.53
$3,875.53$3,875.53

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,158.37
$110,158.37$110,158.37

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5053
$2.5053$2.5053

-0.74%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.65
$1,086.65$1,086.65

+0.21%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08448
$0.08448$0.08448

+68.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.60000
$0.60000$0.60000

+2,900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.60000
$0.60000$0.60000

+2,900.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0042692
$0.0042692$0.0042692

+117.59%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00242
$0.00242$0.00242

+101.66%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.267
$20.267$20.267

+57.54%