Steam22 Cena (STM)
+0.49%
+3.77%
+7.90%
+7.90%
Cena Steam22 (STM) v reálném čase je $0.116053. Za posledních 24 hodin se STM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.11125 do maxima $ 0.116752, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STM v historii je $ 0.120427, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01789341.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STM se za poslední hodinu změnila o +0.49%, za 24 hodin o +3.77% a za posledních 7 dní o +7.90%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Steam22 je $ 11.61M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STM je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.61M.
Během dnešního dne byla změna ceny Steam22 na USD $ +0.00421847.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Steam22 na USD $ +0.0486989490.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Steam22 na USD $ +0.0507792106.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Steam22 na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00421847
|+3.77%
|30 dní
|$ +0.0486989490
|+41.96%
|60 dní
|$ +0.0507792106
|+43.76%
|90 dní
|$ 0
|--
Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
