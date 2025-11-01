BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena STAX Token je 0.0070861 USD. Sledujte aktualizace cen STAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STAX.

Více informací o STAX

Informace o ceně STAX

Co je to STAX

Bílá kniha pro STAX

Oficiální webové stránky STAX

Tokenomika pro STAX

Předpověď cen STAX

Logo STAX Token

STAX Token Cena (STAX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STAX na USD

$0.0070861
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny STAX Token (STAX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:30:50 (UTC+8)

Informace o ceně STAX Token (STAX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00699694
Nejnižší za 24 h
$ 0.00824793
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00699694
$ 0.00824793
$ 0.0199077
$ 0.00699694
+0.29%

+0.68%

-40.65%

-40.65%

Cena STAX Token (STAX) v reálném čase je $0.0070861. Za posledních 24 hodin se STAX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00699694 do maxima $ 0.00824793, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STAX v historii je $ 0.0199077, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00699694.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STAX se za poslední hodinu změnila o +0.29%, za 24 hodin o +0.68% a za posledních 7 dní o -40.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu STAX Token (STAX)

$ 7.09M
--
$ 7.09M
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace STAX Token je $ 7.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STAX je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.09M.

Historie cen v USD pro STAX Token (STAX)

Během dnešního dne byla změna ceny STAX Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny STAX Token na USD  $ -0.0037684935.
Za posledních 60 dní byla změna ceny STAX Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny STAX Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.68%
30 dní$ -0.0037684935-53.18%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je STAX Token (STAX)

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny STAX Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít STAX Token (STAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva STAX Token (STAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro STAX Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny STAX Token!

STAX na místní měny

Tokenomika pro STAX Token (STAX)

Pochopení tokenomiky STAX Token (STAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STAX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně STAX Token (STAX)

Jakou hodnotu má dnes STAX Token (STAX)?
Aktuální cena STAX v USD je 0.0070861 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STAX v USD?
Aktuální cena STAX v USD je $ 0.0070861. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace STAX Token?
Tržní kapitalizace STAX je $ 7.09M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STAX v oběhu?
Objem STAX v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STAX?
STAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0199077 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STAX?
STAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00699694 USD.
Jaký je objem obchodování STAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STAX je -- USD.
Dosáhne STAX letos vyšší ceny?
STAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se STAX Token (STAX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

