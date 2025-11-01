BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SPX6969 je 0.00027385 USD. Sledujte aktualizace cen SPX6969 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPX6969.

Více informací o SPX6969

Informace o ceně SPX6969

Co je to SPX6969

Oficiální webové stránky SPX6969

Tokenomika pro SPX6969

Předpověď cen SPX6969

SPX6969 Cena (SPX6969)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPX6969 na USD

$0.00027385
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SPX6969 (SPX6969)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:08:01 (UTC+8)

Informace o ceně SPX6969 (SPX6969) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00026911
Nejnižší za 24 h
$ 0.00027892
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00026911
$ 0.00027892
$ 0.00302399
$ 0.000182
+0.16%

-0.72%

-6.57%

-6.57%

Cena SPX6969 (SPX6969) v reálném čase je $0.00027385. Za posledních 24 hodin se SPX6969 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00026911 do maxima $ 0.00027892, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPX6969 v historii je $ 0.00302399, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000182.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPX6969 se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o -0.72% a za posledních 7 dní o -6.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SPX6969 (SPX6969)

$ 273.85K
--
$ 273.85K
1000.00M
999,998,558.98507
Aktuální tržní kapitalizace SPX6969 je $ 273.85K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPX6969 je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999998558.98507. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 273.85K.

Historie cen v USD pro SPX6969 (SPX6969)

Během dnešního dne byla změna ceny SPX6969 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SPX6969 na USD  $ -0.0000623957.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SPX6969 na USD  $ -0.0001550993.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SPX6969 na USD  $ -0.0009395572274177581.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.72%
30 dní$ -0.0000623957-22.78%
60 dní$ -0.0001550993-56.63%
90 dní$ -0.0009395572274177581-77.43%

Co je SPX6969 (SPX6969)

SPX6969 is a meme-inspired cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to blend humor, community engagement, and innovative approaches to challenge traditional financial markets. Positioned as a cultural glitch in the crypto universe, SPX6969 focuses on creating a decentralized community of traders and meme creators. The roadmap includes phases of growth through viral marketing campaigns, influencer partnerships, and the introduction of utilities like NFTs and staking pools. SPX6969 stands out by offering a fun and dynamic approach to cryptocurrency trading, encouraging participants to explore new possibilities within the digital finance

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SPX6969 (SPX6969)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SPX6969 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SPX6969 (SPX6969) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SPX6969 (SPX6969) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SPX6969.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SPX6969!

SPX6969 na místní měny

Tokenomika pro SPX6969 (SPX6969)

Pochopení tokenomiky SPX6969 (SPX6969) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPX6969 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SPX6969 (SPX6969)

Jakou hodnotu má dnes SPX6969 (SPX6969)?
Aktuální cena SPX6969 v USD je 0.00027385 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPX6969 v USD?
Aktuální cena SPX6969 v USD je $ 0.00027385. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SPX6969?
Tržní kapitalizace SPX6969 je $ 273.85K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPX6969 v oběhu?
Objem SPX6969 v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPX6969?
SPX6969 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00302399 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPX6969?
SPX6969 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000182 USD.
Jaký je objem obchodování SPX6969?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPX6969 je -- USD.
Dosáhne SPX6969 letos vyšší ceny?
SPX6969 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPX6969, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se SPX6969 (SPX6969)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

