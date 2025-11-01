BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SPIRA je 0.00087805 USD. Sledujte aktualizace cen SPIRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPIRA.Dnešní aktuální cena SPIRA je 0.00087805 USD. Sledujte aktualizace cen SPIRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPIRA.

Více informací o SPIRA

Informace o ceně SPIRA

Co je to SPIRA

Oficiální webové stránky SPIRA

Tokenomika pro SPIRA

Předpověď cen SPIRA

Logo SPIRA

SPIRA Cena (SPIRA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPIRA na USD

$0.0008774
+22.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SPIRA (SPIRA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:15 (UTC+8)

Informace o ceně SPIRA (SPIRA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00068634
Nejnižší za 24 h
$ 0.00093339
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00068634
$ 0.00093339
$ 0.00178383
$ 0.00032065
+0.85%

+21.76%

+24.27%

+24.27%

Cena SPIRA (SPIRA) v reálném čase je $0.00087805. Za posledních 24 hodin se SPIRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00068634 do maxima $ 0.00093339, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPIRA v historii je $ 0.00178383, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00032065.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPIRA se za poslední hodinu změnila o +0.85%, za 24 hodin o +21.76% a za posledních 7 dní o +24.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SPIRA (SPIRA)

$ 170.21K
--
$ 895.89K
189.98M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace SPIRA je $ 170.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPIRA je 189.98M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 895.89K.

Historie cen v USD pro SPIRA (SPIRA)

Během dnešního dne byla změna ceny SPIRA na USD  $ +0.00015689.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SPIRA na USD  $ -0.0001347335.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SPIRA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SPIRA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00015689+21.76%
30 dní$ -0.0001347335-15.34%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je SPIRA (SPIRA)

SPIRA is an AI marketing agent built to help Web3 projects reduce wasted ad spend and improve real growth outcomes. It provides visibility scans across major AI platforms, audits landing pages for conversion optimization, and identifies high-value outreach opportunities. Instead of relying on fragmented tools or expensive agencies, teams can prompt SPIRA for actionable insights and execution-ready recommendations that drive measurable results.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SPIRA (SPIRA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SPIRA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SPIRA (SPIRA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SPIRA (SPIRA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SPIRA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SPIRA!

SPIRA na místní měny

Tokenomika pro SPIRA (SPIRA)

Pochopení tokenomiky SPIRA (SPIRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPIRA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SPIRA (SPIRA)

Jakou hodnotu má dnes SPIRA (SPIRA)?
Aktuální cena SPIRA v USD je 0.00087805 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPIRA v USD?
Aktuální cena SPIRA v USD je $ 0.00087805. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SPIRA?
Tržní kapitalizace SPIRA je $ 170.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPIRA v oběhu?
Objem SPIRA v oběhu je 189.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPIRA?
SPIRA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00178383 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPIRA?
SPIRA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00032065 USD.
Jaký je objem obchodování SPIRA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPIRA je -- USD.
Dosáhne SPIRA letos vyšší ceny?
SPIRA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPIRA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SPIRA (SPIRA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

