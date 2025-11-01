BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena SPICE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SPICE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPICE.Dnešní aktuální cena SPICE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SPICE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPICE.

Více informací o SPICE

Informace o ceně SPICE

Co je to SPICE

Bílá kniha pro SPICE

Oficiální webové stránky SPICE

Tokenomika pro SPICE

Předpověď cen SPICE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SPICE

SPICE Cena (SPICE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPICE na USD

--
----
-7.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SPICE (SPICE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:07 (UTC+8)

Informace o ceně SPICE (SPICE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-7.19%

-25.01%

-25.01%

Cena SPICE (SPICE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SPICE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPICE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPICE se za poslední hodinu změnila o +0.42%, za 24 hodin o -7.19% a za posledních 7 dní o -25.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SPICE (SPICE)

$ 192.13K
$ 192.13K$ 192.13K

--
----

$ 792.72K
$ 792.72K$ 792.72K

16.83B
16.83B 16.83B

69,419,656,524.86246
69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246

Aktuální tržní kapitalizace SPICE je $ 192.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPICE je 16.83B, přičemž celková zásoba je 69419656524.86246. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 792.72K.

Historie cen v USD pro SPICE (SPICE)

Během dnešního dne byla změna ceny SPICE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SPICE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SPICE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SPICE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.19%
30 dní$ 0-26.16%
60 dní$ 0-43.62%
90 dní$ 0--

Co je SPICE (SPICE)

$SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Powered by Right Trigger Entertainment’s real AAA gaming expertise, $SPICE fuels in-game economies, governance, and a new frontier of AI-driven content creation. Our flagship game, Lowlife Forms, isn’t just a massively modular sci-fi RPG shooter—it’s a full-blown web3 gaming 'Cult.' AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production, making entertainment more immersive than ever and forever blending the distinction between player and creator. This isn’t just a game. It’s a movement. Welcome to the future of gaming, fueled by $SPICE.

$SPICE powers the entire Lowlife Forms gameverse economy while being the key to its governance and the anchor of the Lowlife degen community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny SPICE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SPICE (SPICE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SPICE (SPICE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SPICE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SPICE!

SPICE na místní měny

Tokenomika pro SPICE (SPICE)

Pochopení tokenomiky SPICE (SPICE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPICE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SPICE (SPICE)

Jakou hodnotu má dnes SPICE (SPICE)?
Aktuální cena SPICE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPICE v USD?
Aktuální cena SPICE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SPICE?
Tržní kapitalizace SPICE je $ 192.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPICE v oběhu?
Objem SPICE v oběhu je 16.83B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPICE?
SPICE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPICE?
SPICE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SPICE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPICE je -- USD.
Dosáhne SPICE letos vyšší ceny?
SPICE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPICE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SPICE (SPICE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,224.72
$110,224.72$110,224.72

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.97
$3,880.97$3,880.97

+0.52%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02460
$0.02460$0.02460

-23.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.62
$186.62$186.62

-0.81%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.97
$3,880.97$3,880.97

+0.52%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,224.72
$110,224.72$110,224.72

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.62
$186.62$186.62

-0.81%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5116
$2.5116$2.5116

-0.49%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.85
$1,088.85$1,088.85

+0.41%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10900
$0.10900$0.10900

+118.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02014
$0.02014$0.02014

+0.70%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00472
$0.00472$0.00472

+293.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046607
$0.0046607$0.0046607

+137.54%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.563
$20.563$20.563

+59.84%