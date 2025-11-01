BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Speedrun je 0.0000063 USD. Sledujte aktualizace cen RUN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RUN.

Více informací o RUN

Informace o ceně RUN

Co je to RUN

Oficiální webové stránky RUN

Tokenomika pro RUN

Předpověď cen RUN

Logo Speedrun

Speedrun Cena (RUN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RUN na USD

--
----
+3.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Speedrun (RUN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:00 (UTC+8)

Informace o ceně Speedrun (RUN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000605
$ 0.00000605
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000649
$ 0.00000649
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000605
$ 0.00000605

$ 0.00000649
$ 0.00000649

$ 0.00429723
$ 0.00429723

$ 0.00000525
$ 0.00000525

+0.06%

+3.18%

+3.32%

+3.32%

Cena Speedrun (RUN) v reálném čase je $0.0000063. Za posledních 24 hodin se RUN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000605 do maxima $ 0.00000649, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RUN v historii je $ 0.00429723, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000525.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RUN se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o +3.18% a za posledních 7 dní o +3.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Speedrun (RUN)

$ 6.29K
$ 6.29K

--
----

$ 6.29K
$ 6.29K

999.84M
999.84M

999,839,217.0024183
999,839,217.0024183

Aktuální tržní kapitalizace Speedrun je $ 6.29K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RUN je 999.84M, přičemž celková zásoba je 999839217.0024183. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.29K.

Historie cen v USD pro Speedrun (RUN)

Během dnešního dne byla změna ceny Speedrun na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Speedrun na USD  $ -0.0000062625.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Speedrun na USD  $ -0.0000062692.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Speedrun na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.18%
30 dní$ -0.0000062625-99.40%
60 dní$ -0.0000062692-99.51%
90 dní$ 0--

Co je Speedrun (RUN)

The world's first platform where people complete wild, real-life challenges for real money. No filters. No fakes, all on camera.

Speedrun is the world's first gig for cash economy, built for everyone. We believe every human is content, and every human should have a way to earn, instantly, globally, with nothing but a phone and drive.

We reach people who are overlooked, ex-felons, war-zone residents, broke students, and anyone with zero followers. We are not here to favor rich influencers. We are here for the raw, the real and the fearless.

Our mission is to democratize opportunity through action, to reward courage, creativity and built a future platform where anyone can turn themselves into a income machine.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Speedrun (RUN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Speedrun (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Speedrun (RUN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Speedrun (RUN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Speedrun.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Speedrun!

RUN na místní měny

Tokenomika pro Speedrun (RUN)

Pochopení tokenomiky Speedrun (RUN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RUN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Speedrun (RUN)

Jakou hodnotu má dnes Speedrun (RUN)?
Aktuální cena RUN v USD je 0.0000063 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RUN v USD?
Aktuální cena RUN v USD je $ 0.0000063. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Speedrun?
Tržní kapitalizace RUN je $ 6.29K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RUN v oběhu?
Objem RUN v oběhu je 999.84M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RUN?
RUN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00429723 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RUN?
RUN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000525 USD.
Jaký je objem obchodování RUN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RUN je -- USD.
Dosáhne RUN letos vyšší ceny?
RUN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRUN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Speedrun (RUN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,178.80

$3,875.05

$0.02376

$186.43

$1.0004

$3,875.05

$110,178.80

$186.43

$2.5056

$1,085.59

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08199

$0.46800

$0.46800

$0.0041961

$0.00227

$0.0000831

$20.155

