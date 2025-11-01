Speedrun Cena (RUN)
Cena Speedrun (RUN) v reálném čase je $0.0000063. Za posledních 24 hodin se RUN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000605 do maxima $ 0.00000649, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RUN v historii je $ 0.00429723, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000525.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RUN se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o +3.18% a za posledních 7 dní o +3.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Speedrun je $ 6.29K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RUN je 999.84M, přičemž celková zásoba je 999839217.0024183. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.29K.
Během dnešního dne byla změna ceny Speedrun na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Speedrun na USD $ -0.0000062625.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Speedrun na USD $ -0.0000062692.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Speedrun na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+3.18%
|30 dní
|$ -0.0000062625
|-99.40%
|60 dní
|$ -0.0000062692
|-99.51%
|90 dní
|$ 0
|--
The world's first platform where people complete wild, real-life challenges for real money. No filters. No fakes, all on camera.
Speedrun is the world's first gig for cash economy, built for everyone. We believe every human is content, and every human should have a way to earn, instantly, globally, with nothing but a phone and drive.
We reach people who are overlooked, ex-felons, war-zone residents, broke students, and anyone with zero followers. We are not here to favor rich influencers. We are here for the raw, the real and the fearless.
Our mission is to democratize opportunity through action, to reward courage, creativity and built a future platform where anyone can turn themselves into a income machine.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Speedrun (RUN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Speedrun (RUN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Speedrun.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Speedrun!
Pochopení tokenomiky Speedrun (RUN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RUN hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost.
