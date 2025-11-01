BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SPACEDOGE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SPDG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPDG.Dnešní aktuální cena SPACEDOGE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SPDG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPDG.

Více informací o SPDG

Informace o ceně SPDG

Co je to SPDG

Oficiální webové stránky SPDG

Tokenomika pro SPDG

Předpověď cen SPDG

SPACEDOGE Cena (SPDG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPDG na USD

+0.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny SPACEDOGE (SPDG)
Informace o ceně SPACEDOGE (SPDG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+0.46%

-32.52%

-32.52%

Cena SPACEDOGE (SPDG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SPDG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPDG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPDG se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o +0.46% a za posledních 7 dní o -32.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SPACEDOGE (SPDG)

$ 204.03K
$ 204.03K$ 204.03K

--
----

$ 204.03K
$ 204.03K$ 204.03K

49.30B
49.30B 49.30B

49,302,458,046.51511
49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Aktuální tržní kapitalizace SPACEDOGE je $ 204.03K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPDG je 49.30B, přičemž celková zásoba je 49302458046.51511. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 204.03K.

Historie cen v USD pro SPACEDOGE (SPDG)

Během dnešního dne byla změna ceny SPACEDOGE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SPACEDOGE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SPACEDOGE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SPACEDOGE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.46%
30 dní$ 0-15.92%
60 dní$ 0-56.52%
90 dní$ 0--

Co je SPACEDOGE (SPDG)

$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.

SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.

SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.

Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.

SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SPACEDOGE (SPDG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SPACEDOGE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SPACEDOGE (SPDG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SPACEDOGE (SPDG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SPACEDOGE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SPACEDOGE!

SPDG na místní měny

Tokenomika pro SPACEDOGE (SPDG)

Pochopení tokenomiky SPACEDOGE (SPDG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPDG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SPACEDOGE (SPDG)

Jakou hodnotu má dnes SPACEDOGE (SPDG)?
Aktuální cena SPDG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPDG v USD?
Aktuální cena SPDG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SPACEDOGE?
Tržní kapitalizace SPDG je $ 204.03K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPDG v oběhu?
Objem SPDG v oběhu je 49.30B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPDG?
SPDG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPDG?
SPDG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SPDG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPDG je -- USD.
Dosáhne SPDG letos vyšší ceny?
SPDG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPDG, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se SPACEDOGE (SPDG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

