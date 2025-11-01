BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Spacebucks je 0.00044804 USD. Sledujte aktualizace cen SBX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SBX.

Logo Spacebucks

Spacebucks Cena (SBX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SBX na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Spacebucks (SBX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:07:41 (UTC+8)

Informace o ceně Spacebucks (SBX) (USD)

Cena Spacebucks (SBX) v reálném čase je $0.00044804. Za posledních 24 hodin se SBX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00043559 do maxima $ 0.00045449, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SBX v historii je $ 0.00324161, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0001394.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SBX se za poslední hodinu změnila o -0.88%, za 24 hodin o -0.33% a za posledních 7 dní o -6.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Spacebucks (SBX)

Aktuální tržní kapitalizace Spacebucks je $ 448.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SBX je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 448.04K.

Historie cen v USD pro Spacebucks (SBX)

Během dnešního dne byla změna ceny Spacebucks na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Spacebucks na USD  $ -0.0001407228.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Spacebucks na USD  $ -0.0001946872.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Spacebucks na USD  $ -0.0002340941767830086.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.33%
30 dní$ -0.0001407228-31.40%
60 dní$ -0.0001946872-43.45%
90 dní$ -0.0002340941767830086-34.31%

Co je Spacebucks (SBX)

Spacebucks is one of the first tokens (CATs) on the chia platform. Spacebucks is also one of the leading tokens on chia. The project self-claims to have 0 value and no roadmap. Even with this there have been a number of community members who are wanting to build value on top of the token (including NFTs, a potential DAO, etc). All of the project creators are fully anon, there was no ICO and all coins were distributed via a faucet.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Spacebucks (SBX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Spacebucks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Spacebucks (SBX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Spacebucks (SBX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Spacebucks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Spacebucks!

SBX na místní měny

Tokenomika pro Spacebucks (SBX)

Pochopení tokenomiky Spacebucks (SBX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SBX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Spacebucks (SBX)

Jakou hodnotu má dnes Spacebucks (SBX)?
Aktuální cena SBX v USD je 0.00044804 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SBX v USD?
Aktuální cena SBX v USD je $ 0.00044804. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Spacebucks?
Tržní kapitalizace SBX je $ 448.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SBX v oběhu?
Objem SBX v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SBX?
SBX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00324161 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SBX?
SBX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0001394 USD.
Jaký je objem obchodování SBX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SBX je -- USD.
Dosáhne SBX letos vyšší ceny?
SBX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSBX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:07:41 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

