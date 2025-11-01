BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Sovryn je 0.156543 USD. Sledujte aktualizace cen SOV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOV.

Více informací o SOV

Informace o ceně SOV

Co je to SOV

Oficiální webové stránky SOV

Tokenomika pro SOV

Předpověď cen SOV

Logo Sovryn

Sovryn Cena (SOV)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SOV na USD

$0.156543
+1.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sovryn (SOV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:46 (UTC+8)

Informace o ceně Sovryn (SOV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.153246
Nejnižší za 24 h
$ 0.157818
Nejvyšší za 24 h

$ 0.153246
$ 0.157818
$ 43.98
$ 0.087564
-0.33%

+1.99%

+7.94%

+7.94%

Cena Sovryn (SOV) v reálném čase je $0.156543. Za posledních 24 hodin se SOV obchodoval v rozmezí od minima $ 0.153246 do maxima $ 0.157818, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOV v historii je $ 43.98, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.087564.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOV se za poslední hodinu změnila o -0.33%, za 24 hodin o +1.99% a za posledních 7 dní o +7.94%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sovryn (SOV)

$ 7.80M
--
$ 15.65M
49.82M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Sovryn je $ 7.80M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SOV je 49.82M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.65M.

Historie cen v USD pro Sovryn (SOV)

Během dnešního dne byla změna ceny Sovryn na USD  $ +0.00304901.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sovryn na USD  $ +0.0732224560.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sovryn na USD  $ +0.0941500165.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sovryn na USD  $ +0.06791217938040156.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00304901+1.99%
30 dní$ +0.0732224560+46.77%
60 dní$ +0.0941500165+60.14%
90 dní$ +0.06791217938040156+76.62%

Co je Sovryn (SOV)

$SOV is the governance token of the Sovryn Protocol, home of the largest defi ecosystem on top of Bitcoin

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Sovryn (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sovryn (SOV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sovryn (SOV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sovryn.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sovryn!

SOV na místní měny

Tokenomika pro Sovryn (SOV)

Pochopení tokenomiky Sovryn (SOV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sovryn (SOV)

Jakou hodnotu má dnes Sovryn (SOV)?
Aktuální cena SOV v USD je 0.156543 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOV v USD?
Aktuální cena SOV v USD je $ 0.156543. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sovryn?
Tržní kapitalizace SOV je $ 7.80M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOV v oběhu?
Objem SOV v oběhu je 49.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOV?
SOV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 43.98 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOV?
SOV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.087564 USD.
Jaký je objem obchodování SOV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOV je -- USD.
Dosáhne SOV letos vyšší ceny?
SOV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sovryn (SOV)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

