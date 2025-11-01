BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SOSANA je 0.227253 USD. Sledujte aktualizace cen SOSANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOSANA.

Více informací o SOSANA

Informace o ceně SOSANA

Co je to SOSANA

Oficiální webové stránky SOSANA

Tokenomika pro SOSANA

Předpověď cen SOSANA

SOSANA Cena (SOSANA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SOSANA na USD

$0.227253
-2.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SOSANA (SOSANA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:23 (UTC+8)

Informace o ceně SOSANA (SOSANA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.205022
Nejnižší za 24 h
$ 0.254745
Nejvyšší za 24 h

$ 0.205022
$ 0.254745
$ 0.496509
$ 0.160209
+0.26%

-2.61%

+0.48%

+0.48%

Cena SOSANA (SOSANA) v reálném čase je $0.227253. Za posledních 24 hodin se SOSANA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.205022 do maxima $ 0.254745, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOSANA v historii je $ 0.496509, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.160209.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOSANA se za poslední hodinu změnila o +0.26%, za 24 hodin o -2.61% a za posledních 7 dní o +0.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SOSANA (SOSANA)

$ 20.20M
--
$ 20.20M
88.89M
88,888,888.0
Aktuální tržní kapitalizace SOSANA je $ 20.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SOSANA je 88.89M, přičemž celková zásoba je 88888888.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.20M.

Historie cen v USD pro SOSANA (SOSANA)

Během dnešního dne byla změna ceny SOSANA na USD  $ -0.0060986838376519.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SOSANA na USD  $ -0.0753949551.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SOSANA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SOSANA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0060986838376519-2.61%
30 dní$ -0.0753949551-33.17%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je SOSANA (SOSANA)

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SOSANA (SOSANA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SOSANA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SOSANA (SOSANA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SOSANA (SOSANA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SOSANA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SOSANA!

SOSANA na místní měny

Tokenomika pro SOSANA (SOSANA)

Pochopení tokenomiky SOSANA (SOSANA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOSANA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SOSANA (SOSANA)

Jakou hodnotu má dnes SOSANA (SOSANA)?
Aktuální cena SOSANA v USD je 0.227253 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOSANA v USD?
Aktuální cena SOSANA v USD je $ 0.227253. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SOSANA?
Tržní kapitalizace SOSANA je $ 20.20M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOSANA v oběhu?
Objem SOSANA v oběhu je 88.89M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOSANA?
SOSANA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.496509 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOSANA?
SOSANA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.160209 USD.
Jaký je objem obchodování SOSANA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOSANA je -- USD.
Dosáhne SOSANA letos vyšší ceny?
SOSANA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOSANA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SOSANA (SOSANA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

