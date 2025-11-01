BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena SOLPUMP je 0.01411197 USD. Sledujte aktualizace cen SOLPUMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOLPUMP.Dnešní aktuální cena SOLPUMP je 0.01411197 USD. Sledujte aktualizace cen SOLPUMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOLPUMP.

Více informací o SOLPUMP

Informace o ceně SOLPUMP

Co je to SOLPUMP

Bílá kniha pro SOLPUMP

Oficiální webové stránky SOLPUMP

Tokenomika pro SOLPUMP

Předpověď cen SOLPUMP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SOLPUMP

SOLPUMP Cena (SOLPUMP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SOLPUMP na USD

$0.01411197
$0.01411197$0.01411197
+9.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SOLPUMP (SOLPUMP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:14 (UTC+8)

Informace o ceně SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01259683
$ 0.01259683$ 0.01259683
Nejnižší za 24 h
$ 0.01413402
$ 0.01413402$ 0.01413402
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01259683
$ 0.01259683$ 0.01259683

$ 0.01413402
$ 0.01413402$ 0.01413402

$ 0.02417307
$ 0.02417307$ 0.02417307

$ 0.00712638
$ 0.00712638$ 0.00712638

+0.30%

+9.91%

-19.90%

-19.90%

Cena SOLPUMP (SOLPUMP) v reálném čase je $0.01411197. Za posledních 24 hodin se SOLPUMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01259683 do maxima $ 0.01413402, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOLPUMP v historii je $ 0.02417307, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00712638.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOLPUMP se za poslední hodinu změnila o +0.30%, za 24 hodin o +9.91% a za posledních 7 dní o -19.90%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SOLPUMP (SOLPUMP)

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

93.42M
93.42M 93.42M

192,305,206.217666
192,305,206.217666 192,305,206.217666

Aktuální tržní kapitalizace SOLPUMP je $ 1.32M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SOLPUMP je 93.42M, přičemž celková zásoba je 192305206.217666. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.71M.

Historie cen v USD pro SOLPUMP (SOLPUMP)

Během dnešního dne byla změna ceny SOLPUMP na USD  $ +0.00127233.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SOLPUMP na USD  $ -0.0024081963.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SOLPUMP na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SOLPUMP na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00127233+9.91%
30 dní$ -0.0024081963-17.06%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je SOLPUMP (SOLPUMP)

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny SOLPUMP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SOLPUMP (SOLPUMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SOLPUMP (SOLPUMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SOLPUMP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SOLPUMP!

SOLPUMP na místní měny

Tokenomika pro SOLPUMP (SOLPUMP)

Pochopení tokenomiky SOLPUMP (SOLPUMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOLPUMP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SOLPUMP (SOLPUMP)

Jakou hodnotu má dnes SOLPUMP (SOLPUMP)?
Aktuální cena SOLPUMP v USD je 0.01411197 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOLPUMP v USD?
Aktuální cena SOLPUMP v USD je $ 0.01411197. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SOLPUMP?
Tržní kapitalizace SOLPUMP je $ 1.32M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOLPUMP v oběhu?
Objem SOLPUMP v oběhu je 93.42M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOLPUMP?
SOLPUMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02417307 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOLPUMP?
SOLPUMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00712638 USD.
Jaký je objem obchodování SOLPUMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOLPUMP je -- USD.
Dosáhne SOLPUMP letos vyšší ceny?
SOLPUMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOLPUMP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SOLPUMP (SOLPUMP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,157.11
$110,157.11$110,157.11

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.10
$3,876.10$3,876.10

+0.39%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02376
$0.02376$0.02376

-26.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.10
$3,876.10$3,876.10

+0.39%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,157.11
$110,157.11$110,157.11

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5067
$2.5067$2.5067

-0.68%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.86
$1,085.86$1,085.86

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08470
$0.08470$0.08470

+69.40%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.43500
$0.43500$0.43500

+2,075.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.43500
$0.43500$0.43500

+2,075.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00227
$0.00227$0.00227

+89.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0039022
$0.0039022$0.0039022

+98.88%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.183
$20.183$20.183

+56.89%