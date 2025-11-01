BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SolNav AI je 0.00042506 USD. Sledujte aktualizace cen SOLNAV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOLNAV.Dnešní aktuální cena SolNav AI je 0.00042506 USD. Sledujte aktualizace cen SOLNAV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOLNAV.

Logo SolNav AI

SolNav AI Cena (SOLNAV)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SOLNAV na USD

$0.00042506
$0.00042506$0.00042506
-0.70%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny SolNav AI (SOLNAV)
Informace o ceně SolNav AI (SOLNAV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0004214
$ 0.0004214$ 0.0004214
Nejnižší za 24 h
$ 0.00043523
$ 0.00043523$ 0.00043523
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0004214
$ 0.0004214$ 0.0004214

$ 0.00043523
$ 0.00043523$ 0.00043523

$ 0.00638547
$ 0.00638547$ 0.00638547

$ 0.00034969
$ 0.00034969$ 0.00034969

-0.18%

-0.73%

-5.19%

-5.19%

Cena SolNav AI (SOLNAV) v reálném čase je $0.00042506. Za posledních 24 hodin se SOLNAV obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0004214 do maxima $ 0.00043523, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOLNAV v historii je $ 0.00638547, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00034969.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOLNAV se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o -0.73% a za posledních 7 dní o -5.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SolNav AI (SOLNAV)

$ 42.48K
$ 42.48K$ 42.48K

--
----

$ 63.70K
$ 63.70K$ 63.70K

99.94M
99.94M 99.94M

149,845,099.789986
149,845,099.789986 149,845,099.789986

Aktuální tržní kapitalizace SolNav AI je $ 42.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SOLNAV je 99.94M, přičemž celková zásoba je 149845099.789986. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 63.70K.

Historie cen v USD pro SolNav AI (SOLNAV)

Během dnešního dne byla změna ceny SolNav AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SolNav AI na USD  $ -0.0001991279.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SolNav AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SolNav AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.73%
30 dní$ -0.0001991279-46.84%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je SolNav AI (SOLNAV)

Drive to Earn AI Navigation

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SolNav AI (SOLNAV)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SolNav AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SolNav AI (SOLNAV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SolNav AI (SOLNAV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SolNav AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SolNav AI!

SOLNAV na místní měny

Tokenomika pro SolNav AI (SOLNAV)

Pochopení tokenomiky SolNav AI (SOLNAV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOLNAV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SolNav AI (SOLNAV)

Jakou hodnotu má dnes SolNav AI (SOLNAV)?
Aktuální cena SOLNAV v USD je 0.00042506 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOLNAV v USD?
Aktuální cena SOLNAV v USD je $ 0.00042506. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SolNav AI?
Tržní kapitalizace SOLNAV je $ 42.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOLNAV v oběhu?
Objem SOLNAV v oběhu je 99.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOLNAV?
SOLNAV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00638547 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOLNAV?
SOLNAV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00034969 USD.
Jaký je objem obchodování SOLNAV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOLNAV je -- USD.
Dosáhne SOLNAV letos vyšší ceny?
SOLNAV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOLNAV, kde najdete podrobnější analýzu.
