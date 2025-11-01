BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Solid je 0.959406 USD. Sledujte aktualizace cen SOLID v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOLID.

Solid Cena (SOLID)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SOLID na USD

$0.959406
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Solid (SOLID)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:06:07 (UTC+8)

Informace o ceně Solid (SOLID) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.945615
Nejnižší za 24 h
$ 0.962595
Nejvyšší za 24 h

$ 0.945615
$ 0.962595
$ 1.093
$ 0.342748
+0.18%

+0.77%

-3.81%

-3.81%

Cena Solid (SOLID) v reálném čase je $0.959406. Za posledních 24 hodin se SOLID obchodoval v rozmezí od minima $ 0.945615 do maxima $ 0.962595, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOLID v historii je $ 1.093, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.342748.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOLID se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o +0.77% a za posledních 7 dní o -3.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Solid (SOLID)

$ 77.76K
--
$ 77.76K
81.05K
81,051.025686
Aktuální tržní kapitalizace Solid je $ 77.76K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SOLID je 81.05K, přičemž celková zásoba je 81051.025686. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 77.76K.

Historie cen v USD pro Solid (SOLID)

Během dnešního dne byla změna ceny Solid na USD  $ +0.00734915.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Solid na USD  $ -0.0424989994.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Solid na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Solid na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00734915+0.77%
30 dní$ -0.0424989994-4.42%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Solid (SOLID)

SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Solid (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Solid (SOLID) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Solid (SOLID) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Solid.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Solid!

SOLID na místní měny

Tokenomika pro Solid (SOLID)

Pochopení tokenomiky Solid (SOLID) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOLID hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Solid (SOLID)

Jakou hodnotu má dnes Solid (SOLID)?
Aktuální cena SOLID v USD je 0.959406 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOLID v USD?
Aktuální cena SOLID v USD je $ 0.959406. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Solid?
Tržní kapitalizace SOLID je $ 77.76K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOLID v oběhu?
Objem SOLID v oběhu je 81.05K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOLID?
SOLID dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.093 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOLID?
SOLID dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.342748 USD.
Jaký je objem obchodování SOLID?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOLID je -- USD.
Dosáhne SOLID letos vyšší ceny?
SOLID může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOLID, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:06:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Solid (SOLID)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,174.12

$3,879.03

$0.02466

$186.43

$1.0004

$3,879.03

$110,174.12

$186.43

$2.5107

$1,088.67

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10834

$0.01987

$0.00456

$0.0049773

$0.0046

$0.0000833

$20.617

