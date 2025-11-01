BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SolControl je 0.00042898 USD. Sledujte aktualizace cen SCTRL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCTRL.Dnešní aktuální cena SolControl je 0.00042898 USD. Sledujte aktualizace cen SCTRL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCTRL.

Logo SolControl

SolControl Cena (SCTRL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SCTRL na USD

$0.00043182
+0.30%1D
Graf aktuální ceny SolControl (SCTRL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:07:34 (UTC+8)

Informace o ceně SolControl (SCTRL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00042581
Nejnižší za 24 h
$ 0.00043707
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00042581
$ 0.00043707
$ 0.00296632
$ 0.00016882
-0.35%

-0.10%

-10.60%

-10.60%

Cena SolControl (SCTRL) v reálném čase je $0.00042898. Za posledních 24 hodin se SCTRL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00042581 do maxima $ 0.00043707, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SCTRL v historii je $ 0.00296632, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00016882.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SCTRL se za poslední hodinu změnila o -0.35%, za 24 hodin o -0.10% a za posledních 7 dní o -10.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SolControl (SCTRL)

$ 434.12K
--
$ 434.12K
1.01B
1,011,714,374.29149
Aktuální tržní kapitalizace SolControl je $ 434.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SCTRL je 1.01B, přičemž celková zásoba je 1011714374.29149. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 434.12K.

Historie cen v USD pro SolControl (SCTRL)

Během dnešního dne byla změna ceny SolControl na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SolControl na USD  $ -0.0002130621.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SolControl na USD  $ -0.0002845065.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SolControl na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.10%
30 dní$ -0.0002130621-49.66%
60 dní$ -0.0002845065-66.32%
90 dní$ 0--

Co je SolControl (SCTRL)

The Biggest Reward Project on Solana

Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout

SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.

The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.

TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny SolControl (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SolControl (SCTRL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SolControl (SCTRL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SolControl.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SolControl!

SCTRL na místní měny

Tokenomika pro SolControl (SCTRL)

Pochopení tokenomiky SolControl (SCTRL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SCTRL hned teď!

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

