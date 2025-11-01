BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Solana Cat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SOLCAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOLCAT.

Více informací o SOLCAT

Informace o ceně SOLCAT

Co je to SOLCAT

Oficiální webové stránky SOLCAT

Tokenomika pro SOLCAT

Předpověď cen SOLCAT

Logo Solana Cat

Solana Cat Cena (SOLCAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SOLCAT na USD

--
----
-1,20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Solana Cat (SOLCAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:22:00 (UTC+8)

Informace o ceně Solana Cat (SOLCAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1,29%

-0,33%

-0,33%

Cena Solana Cat (SOLCAT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SOLCAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOLCAT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOLCAT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1,29% a za posledních 7 dní o -0,33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Solana Cat (SOLCAT)

$ 33,52K
$ 33,52K$ 33,52K

--
----

$ 33,52K
$ 33,52K$ 33,52K

996,41M
996,41M 996,41M

996 411 938,454613
996 411 938,454613 996 411 938,454613

Aktuální tržní kapitalizace Solana Cat je $ 33,52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SOLCAT je 996,41M, přičemž celková zásoba je 996411938.454613. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33,52K.

Historie cen v USD pro Solana Cat (SOLCAT)

Během dnešního dne byla změna ceny Solana Cat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Solana Cat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Solana Cat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Solana Cat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1,29%
30 dní$ 0-21,46%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Solana Cat (SOLCAT)

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.

You can just do things (on solana)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Solana Cat (SOLCAT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Solana Cat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Solana Cat (SOLCAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Solana Cat (SOLCAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Solana Cat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Solana Cat!

SOLCAT na místní měny

Tokenomika pro Solana Cat (SOLCAT)

Pochopení tokenomiky Solana Cat (SOLCAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOLCAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Solana Cat (SOLCAT)

Jakou hodnotu má dnes Solana Cat (SOLCAT)?
Aktuální cena SOLCAT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOLCAT v USD?
Aktuální cena SOLCAT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Solana Cat?
Tržní kapitalizace SOLCAT je $ 33,52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOLCAT v oběhu?
Objem SOLCAT v oběhu je 996,41M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOLCAT?
SOLCAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOLCAT?
SOLCAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SOLCAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOLCAT je -- USD.
Dosáhne SOLCAT letos vyšší ceny?
SOLCAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOLCAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:22:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Solana Cat (SOLCAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

