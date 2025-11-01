BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SocialCrab je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SCRB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCRB.Dnešní aktuální cena SocialCrab je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SCRB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCRB.

Více informací o SCRB

Informace o ceně SCRB

Co je to SCRB

Oficiální webové stránky SCRB

Tokenomika pro SCRB

Předpověď cen SCRB

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SocialCrab

SocialCrab Cena (SCRB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SCRB na USD

-1.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny SocialCrab (SCRB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:05:53 (UTC+8)

Informace o ceně SocialCrab (SCRB) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.50%

-1.88%

+40.63%

+40.63%

Cena SocialCrab (SCRB) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SCRB obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SCRB v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SCRB se za poslední hodinu změnila o -0.50%, za 24 hodin o -1.88% a za posledních 7 dní o +40.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SocialCrab (SCRB)

Aktuální tržní kapitalizace SocialCrab je $ 158.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SCRB je 999.97M, přičemž celková zásoba je 999972204.9410532. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 158.61K.

Historie cen v USD pro SocialCrab (SCRB)

Během dnešního dne byla změna ceny SocialCrab na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SocialCrab na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SocialCrab na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SocialCrab na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.88%
30 dní$ 0+44.44%
60 dní$ 0+302.71%
90 dní$ 0--

Co je SocialCrab (SCRB)

Socialcrab is a smart analytics platform that transforms public data from Instagram, TikTok, and X into clear, actionable insights via a user-friendly dashboard. Designed to empower brands, creators, marketers, and researchers, it enables better decision-making and winning strategies based on real data. With advanced AI, it analyzes engagement, trends, and performance, offering real-time reports. Its intuitive interface suits all skill levels, delivering customizable insights like post frequency and location data. Users can export data in PDF or Excel, enhancing productivity. The token-based system ensures affordability, making it a versatile tool for thriving in the dynamic social media landscape.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SocialCrab (SCRB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SocialCrab (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SocialCrab (SCRB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SocialCrab (SCRB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SocialCrab.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SocialCrab!

SCRB na místní měny

Tokenomika pro SocialCrab (SCRB)

Pochopení tokenomiky SocialCrab (SCRB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SCRB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SocialCrab (SCRB)

Jakou hodnotu má dnes SocialCrab (SCRB)?
Aktuální cena SCRB v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SCRB v USD?
Aktuální cena SCRB v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SocialCrab?
Tržní kapitalizace SCRB je $ 158.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SCRB v oběhu?
Objem SCRB v oběhu je 999.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SCRB?
SCRB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SCRB?
SCRB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SCRB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SCRB je -- USD.
Dosáhne SCRB letos vyšší ceny?
SCRB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSCRB, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se SocialCrab (SCRB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

