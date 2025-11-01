BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SmartPractice je 0.000179 USD. Sledujte aktualizace cen SMRT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SMRT.

Více informací o SMRT

Informace o ceně SMRT

Co je to SMRT

Oficiální webové stránky SMRT

Tokenomika pro SMRT

Předpověď cen SMRT

Logo SmartPractice

SmartPractice Cena (SMRT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SMRT na USD

$0.000179
-29.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SmartPractice (SMRT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:05:19 (UTC+8)

Informace o ceně SmartPractice (SMRT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00017899
Nejnižší za 24 h
$ 0.00025233
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00017899
$ 0.00025233
$ 0.00122283
$ 0.00010352
-0.21%

-29.02%

+34.71%

+34.71%

Cena SmartPractice (SMRT) v reálném čase je $0.000179. Za posledních 24 hodin se SMRT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00017899 do maxima $ 0.00025233, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SMRT v historii je $ 0.00122283, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010352.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SMRT se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o -29.02% a za posledních 7 dní o +34.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SmartPractice (SMRT)

$ 179.00K
--
$ 179.00K
999.98M
999,976,708.5703362
Aktuální tržní kapitalizace SmartPractice je $ 179.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SMRT je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999976708.5703362. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 179.00K.

Historie cen v USD pro SmartPractice (SMRT)

Během dnešního dne byla změna ceny SmartPractice na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SmartPractice na USD  $ -0.0000925237.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SmartPractice na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SmartPractice na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-29.02%
30 dní$ -0.0000925237-51.68%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je SmartPractice (SMRT)

SmartPractice.ai is an AI-powered platform that transforms healthcare by automating clinical documentation, reducing administrative burdens, and integrating seamlessly with EMR systems. It helps providers save time, improve accuracy, and reduce burnout while scaling from small practices to large hospital networks. Designed for compliance and adaptability, SmartPractice.ai enables more efficient, accurate, and patient-centered care.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SmartPractice (SMRT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SmartPractice (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SmartPractice (SMRT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SmartPractice (SMRT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SmartPractice.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SmartPractice!

SMRT na místní měny

Tokenomika pro SmartPractice (SMRT)

Pochopení tokenomiky SmartPractice (SMRT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SMRT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SmartPractice (SMRT)

Jakou hodnotu má dnes SmartPractice (SMRT)?
Aktuální cena SMRT v USD je 0.000179 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SMRT v USD?
Aktuální cena SMRT v USD je $ 0.000179. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SmartPractice?
Tržní kapitalizace SMRT je $ 179.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SMRT v oběhu?
Objem SMRT v oběhu je 999.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SMRT?
SMRT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00122283 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SMRT?
SMRT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010352 USD.
Jaký je objem obchodování SMRT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SMRT je -- USD.
Dosáhne SMRT letos vyšší ceny?
SMRT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSMRT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se SmartPractice (SMRT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

