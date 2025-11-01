BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Skully je 0.00010306 USD. Sledujte aktualizace cen SKULLY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SKULLY.

Logo Skully

Skully Cena (SKULLY)

Aktuální cena 1 SKULLY na USD

$0.00010306
$0.00010306$0.00010306
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Skully (SKULLY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:05:05 (UTC+8)

Informace o ceně Skully (SKULLY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00010132
$ 0.00010132$ 0.00010132
Nejnižší za 24 h
$ 0.00010347
$ 0.00010347$ 0.00010347
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00010132
$ 0.00010132$ 0.00010132

$ 0.00010347
$ 0.00010347$ 0.00010347

$ 0.00021932
$ 0.00021932$ 0.00021932

$ 0.00010132
$ 0.00010132$ 0.00010132

+0.05%

+0.23%

-20.93%

-20.93%

Cena Skully (SKULLY) v reálném čase je $0.00010306. Za posledních 24 hodin se SKULLY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00010132 do maxima $ 0.00010347, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SKULLY v historii je $ 0.00021932, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010132.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SKULLY se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +0.23% a za posledních 7 dní o -20.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Skully (SKULLY)

$ 80.24K
$ 80.24K$ 80.24K

--
----

$ 100.86K
$ 100.86K$ 100.86K

778.56M
778.56M 778.56M

978,558,324.0
978,558,324.0 978,558,324.0

Aktuální tržní kapitalizace Skully je $ 80.24K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SKULLY je 778.56M, přičemž celková zásoba je 978558324.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 100.86K.

Historie cen v USD pro Skully (SKULLY)

Během dnešního dne byla změna ceny Skully na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Skully na USD  $ -0.0000441984.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Skully na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Skully na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.23%
30 dní$ -0.0000441984-42.88%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Skully (SKULLY)

$SKULLY is a deflationary, gainful token brought to you by Necro League.

Its only purpose is to reward token holders and strengthen the Necro League ecosystem.

Staking with min 100% APR + you get rewarded in numerous partner tokens as well!

Multiple, smart built-in burning methods to keep value in the long run.

In addition, you'll be able to use it to upgrade your Necro League NFTs (Tireless Workers), including their earning capabilities.

Předpověď ceny Skully (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Skully (SKULLY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Skully (SKULLY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Skully.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Skully!

SKULLY na místní měny

Tokenomika pro Skully (SKULLY)

Pochopení tokenomiky Skully (SKULLY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SKULLY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Skully (SKULLY)

Jakou hodnotu má dnes Skully (SKULLY)?
Aktuální cena SKULLY v USD je 0.00010306 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SKULLY v USD?
Aktuální cena SKULLY v USD je $ 0.00010306. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Skully?
Tržní kapitalizace SKULLY je $ 80.24K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SKULLY v oběhu?
Objem SKULLY v oběhu je 778.56M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SKULLY?
SKULLY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00021932 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SKULLY?
SKULLY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010132 USD.
Jaký je objem obchodování SKULLY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SKULLY je -- USD.
Dosáhne SKULLY letos vyšší ceny?
SKULLY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSKULLY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:05:05 (UTC+8)

Prohlášení

