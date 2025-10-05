Dnešní aktuální cena Skillful AI je 0.00181646 USD. Sledujte aktualizace cen SKAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SKAI.Dnešní aktuální cena Skillful AI je 0.00181646 USD. Sledujte aktualizace cen SKAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SKAI.

Logo Skillful AI

Skillful AI Cena (SKAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SKAI na USD

$0.00181646
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Skillful AI (SKAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:47:28 (UTC+8)

Informace o ceně Skillful AI (SKAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00179743
Nejnižší za 24 h
$ 0.0018263
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00179743
$ 0.0018263
$ 0.252674
$ 0.00113594
-0.04%

-0.48%

-6.52%

-6.52%

Cena Skillful AI (SKAI) v reálném čase je $0.00181646. Za posledních 24 hodin se SKAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00179743 do maxima $ 0.0018263, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SKAI v historii je $ 0.252674, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00113594.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SKAI se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o -0.48% a za posledních 7 dní o -6.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Skillful AI (SKAI)

$ 205.84K
--
$ 1.82M
113.37M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Skillful AI je $ 205.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SKAI je 113.37M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.82M.

Historie cen v USD pro Skillful AI (SKAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Skillful AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Skillful AI na USD  $ -0.0000852435.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Skillful AI na USD  $ +0.0000945639.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Skillful AI na USD  $ +0.0001157400296879609.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.48%
30 dní$ -0.0000852435-4.69%
60 dní$ +0.0000945639+5.21%
90 dní$ +0.0001157400296879609+6.81%

Co je Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Skillful AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Skillful AI (SKAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Skillful AI (SKAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Skillful AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Skillful AI!

SKAI na místní měny

Tokenomika pro Skillful AI (SKAI)

Pochopení tokenomiky Skillful AI (SKAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SKAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Skillful AI (SKAI)

Jakou hodnotu má dnes Skillful AI (SKAI)?
Aktuální cena SKAI v USD je 0.00181646 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SKAI v USD?
Aktuální cena SKAI v USD je $ 0.00181646. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Skillful AI?
Tržní kapitalizace SKAI je $ 205.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SKAI v oběhu?
Objem SKAI v oběhu je 113.37M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SKAI?
SKAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.252674 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SKAI?
SKAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00113594 USD.
Jaký je objem obchodování SKAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SKAI je -- USD.
Dosáhne SKAI letos vyšší ceny?
SKAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSKAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.