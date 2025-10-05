Skillful AI Cena (SKAI)
Cena Skillful AI (SKAI) v reálném čase je $0.00181646. Za posledních 24 hodin se SKAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00179743 do maxima $ 0.0018263, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SKAI v historii je $ 0.252674, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00113594.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SKAI se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o -0.48% a za posledních 7 dní o -6.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Skillful AI je $ 205.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SKAI je 113.37M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.82M.
Během dnešního dne byla změna ceny Skillful AI na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Skillful AI na USD $ -0.0000852435.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Skillful AI na USD $ +0.0000945639.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Skillful AI na USD $ +0.0001157400296879609.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.48%
|30 dní
|$ -0.0000852435
|-4.69%
|60 dní
|$ +0.0000945639
|+5.21%
|90 dní
|$ +0.0001157400296879609
|+6.81%
Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.
