Dnešní aktuální cena SKELETON je 0.00006437 USD. Sledujte aktualizace cen SKELSUI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SKELSUI.

Více informací o SKELSUI

Informace o ceně SKELSUI

Co je to SKELSUI

Oficiální webové stránky SKELSUI

Tokenomika pro SKELSUI

Předpověď cen SKELSUI

Logo SKELETON

SKELETON Cena (SKELSUI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SKELSUI na USD

+20.90%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SKELETON (SKELSUI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:04:58 (UTC+8)

Informace o ceně SKELETON (SKELSUI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00005285
$ 0.00005285
Nejnižší za 24 h
$ 0.00006468
$ 0.00006468
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00005285
$ 0.00005285

$ 0.00006468
$ 0.00006468

$ 0.00036699
$ 0.00036699

$ 0.00002377
$ 0.00002377

+0.46%

+20.93%

-17.48%

-17.48%

Cena SKELETON (SKELSUI) v reálném čase je $0.00006437. Za posledních 24 hodin se SKELSUI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00005285 do maxima $ 0.00006468, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SKELSUI v historii je $ 0.00036699, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002377.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SKELSUI se za poslední hodinu změnila o +0.46%, za 24 hodin o +20.93% a za posledních 7 dní o -17.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SKELETON (SKELSUI)

$ 64.38K
$ 64.38K

$ 64.38K
$ 64.38K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace SKELETON je $ 64.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SKELSUI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 64.38K.

Historie cen v USD pro SKELETON (SKELSUI)

Během dnešního dne byla změna ceny SKELETON na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SKELETON na USD  $ -0.0000381281.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SKELETON na USD  $ +0.0000539071.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SKELETON na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+20.93%
30 dní$ -0.0000381281-59.23%
60 dní$ +0.0000539071+83.75%
90 dní$ 0--

Co je SKELETON (SKELSUI)

$SKELSUI rises from pixelated ashes, a memecoin for the real ones: builders, artists, dreamers. No rugs. No scams. Just a skeleton crew holding, locking, and staking 🦴 with unshakable vibes. Every $SKELSUI is a glowing badge of grit and creativity, where every holder shapes the decentralized future. We have also introduced a feature to bridge from one chain to another, and we also sell merchandise such as clothes, stickers and drinking bottles, and of course we also provide a Pfp Generator, everyone can use it to create a $SKEL themed profile picture.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SKELETON (SKELSUI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SKELETON (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SKELETON (SKELSUI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SKELETON (SKELSUI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SKELETON.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SKELETON!

SKELSUI na místní měny

Tokenomika pro SKELETON (SKELSUI)

Pochopení tokenomiky SKELETON (SKELSUI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SKELSUI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SKELETON (SKELSUI)

Jakou hodnotu má dnes SKELETON (SKELSUI)?
Aktuální cena SKELSUI v USD je 0.00006437 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SKELSUI v USD?
Aktuální cena SKELSUI v USD je $ 0.00006437. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SKELETON?
Tržní kapitalizace SKELSUI je $ 64.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SKELSUI v oběhu?
Objem SKELSUI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SKELSUI?
SKELSUI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00036699 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SKELSUI?
SKELSUI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002377 USD.
Jaký je objem obchodování SKELSUI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SKELSUI je -- USD.
Dosáhne SKELSUI letos vyšší ceny?
SKELSUI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSKELSUI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:04:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SKELETON (SKELSUI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,162.61

$3,878.94

$0.02468

$186.36

$1.0003

$3,878.94

$110,162.61

$186.36

$2.5105

$1,088.40

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10598

$0.01974

$0.00455

$0.0051511

$0.0046

$0.0000825

$20.398

