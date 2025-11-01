BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Siyana je 0.00000446 USD. Sledujte aktualizace cen SYYN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SYYN.

Více informací o SYYN

Informace o ceně SYYN

Co je to SYYN

Oficiální webové stránky SYYN

Tokenomika pro SYYN

Předpověď cen SYYN

Logo Siyana

Siyana Cena (SYYN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SYYN na USD

--
----
-0.30%1D
USD
Graf aktuální ceny Siyana (SYYN)
Informace o ceně Siyana (SYYN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000443
$ 0.00000443
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000461
$ 0.00000461
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000443
$ 0.00000443

$ 0.00000461
$ 0.00000461

$ 0.00001493
$ 0.00001493

$ 0.0000013
$ 0.0000013

-0.09%

-0.39%

-9.54%

-9.54%

Cena Siyana (SYYN) v reálném čase je $0.00000446. Za posledních 24 hodin se SYYN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000443 do maxima $ 0.00000461, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SYYN v historii je $ 0.00001493, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000013.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SYYN se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o -0.39% a za posledních 7 dní o -9.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Siyana (SYYN)

$ 388.13K
$ 388.13K

--
----

$ 446.12K
$ 446.12K

87.00B
87.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Siyana je $ 388.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SYYN je 87.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 446.12K.

Historie cen v USD pro Siyana (SYYN)

Během dnešního dne byla změna ceny Siyana na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Siyana na USD  $ +0.0000082673.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Siyana na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Siyana na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.39%
30 dní$ +0.0000082673+185.37%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Siyana (SYYN)

Siyana studios is a graphic design and typography agency based in Barcelona. Our token aims to unlock unique drops and experiences in the farcaster mini app. By holding the token you'll be able to purchase exlcusive garments and accessories. The token will also give you early access to the weekly drops which will be synced with the tuesday farcaster rewards so users can spend their rewards as they choose.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Siyana (SYYN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Siyana (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Siyana (SYYN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Siyana (SYYN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Siyana.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Siyana!

SYYN na místní měny

Tokenomika pro Siyana (SYYN)

Pochopení tokenomiky Siyana (SYYN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SYYN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Siyana (SYYN)

Jakou hodnotu má dnes Siyana (SYYN)?
Aktuální cena SYYN v USD je 0.00000446 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SYYN v USD?
Aktuální cena SYYN v USD je $ 0.00000446. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Siyana?
Tržní kapitalizace SYYN je $ 388.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SYYN v oběhu?
Objem SYYN v oběhu je 87.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SYYN?
SYYN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00001493 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SYYN?
SYYN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000013 USD.
Jaký je objem obchodování SYYN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SYYN je -- USD.
Dosáhne SYYN letos vyšší ceny?
SYYN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSYYN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Siyana (SYYN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,003.02

$3,873.70

$0.02543

$185.50

$1.0003

