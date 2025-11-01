BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena shiyo je 0.00002176 USD. Sledujte aktualizace cen SHIYO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHIYO.

Více informací o SHIYO

Informace o ceně SHIYO

Co je to SHIYO

Oficiální webové stránky SHIYO

Tokenomika pro SHIYO

Předpověď cen SHIYO

shiyo Cena (SHIYO)

Aktuální cena 1 SHIYO na USD

Graf aktuální ceny shiyo (SHIYO)
Informace o ceně shiyo (SHIYO) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.43%

-5.54%

-5.54%

Cena shiyo (SHIYO) v reálném čase je $0.00002176. Za posledních 24 hodin se SHIYO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002157 do maxima $ 0.00002222, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHIYO v historii je $ 0.00088867, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002157.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHIYO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.43% a za posledních 7 dní o -5.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu shiyo (SHIYO)

Aktuální tržní kapitalizace shiyo je $ 21.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SHIYO je 999.48M, přičemž celková zásoba je 999477469.219343. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.75K.

Historie cen v USD pro shiyo (SHIYO)

Během dnešního dne byla změna ceny shiyo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny shiyo na USD  $ -0.0000070528.
Za posledních 60 dní byla změna ceny shiyo na USD  $ -0.0000086847.
Za posledních 90 dní byla změna ceny shiyo na USD  $ -0.00007478070148575492.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.43%
30 dní$ -0.0000070528-32.41%
60 dní$ -0.0000086847-39.91%
90 dní$ -0.00007478070148575492-77.46%

Co je shiyo (SHIYO)

Shiyo is a fun, community-driven memecoin built on the ultra-fast Solana blockchain. Inspired by loyalty, speed, and good vibes, Shiyo brings meme culture and decentralized finance together in a lighthearted yet powerful way.

With low transaction fees, lightning-fast speed, and an energetic community, Shiyo aims to be more than just a meme — it’s a movement. Whether you’re here for the laughs, the memes, or the moon missions, Shiyo is your best friend in the Solana ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny shiyo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít shiyo (SHIYO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva shiyo (SHIYO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro shiyo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny shiyo!

SHIYO na místní měny

Tokenomika pro shiyo (SHIYO)

Pochopení tokenomiky shiyo (SHIYO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SHIYO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně shiyo (SHIYO)

Jakou hodnotu má dnes shiyo (SHIYO)?
Aktuální cena SHIYO v USD je 0.00002176 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SHIYO v USD?
Aktuální cena SHIYO v USD je $ 0.00002176. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace shiyo?
Tržní kapitalizace SHIYO je $ 21.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SHIYO v oběhu?
Objem SHIYO v oběhu je 999.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SHIYO?
SHIYO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00088867 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SHIYO?
SHIYO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002157 USD.
Jaký je objem obchodování SHIYO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SHIYO je -- USD.
Dosáhne SHIYO letos vyšší ceny?
SHIYO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSHIYO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se shiyo (SHIYO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

