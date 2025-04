Co je Shiryo (SHIRYO-INU)

Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki!

Zdroj Shiryo (SHIRYO-INU) Oficiální webová stránka