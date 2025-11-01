BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SENATE je 0.00208275 USD. Sledujte aktualizace cen SENATE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SENATE.

Více informací o SENATE

Informace o ceně SENATE

Co je to SENATE

Oficiální webové stránky SENATE

Tokenomika pro SENATE

Předpověď cen SENATE

SENATE Cena (SENATE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SENATE na USD

$0.00208275
$0.00208275$0.00208275
+3.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SENATE (SENATE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:59 (UTC+8)

Informace o ceně SENATE (SENATE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00193025
$ 0.00193025$ 0.00193025
Nejnižší za 24 h
$ 0.0020834
$ 0.0020834$ 0.0020834
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00193025
$ 0.00193025$ 0.00193025

$ 0.0020834
$ 0.0020834$ 0.0020834

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 0.00103497
$ 0.00103497$ 0.00103497

-0.03%

+3.95%

+38.92%

+38.92%

Cena SENATE (SENATE) v reálném čase je $0.00208275. Za posledních 24 hodin se SENATE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00193025 do maxima $ 0.0020834, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SENATE v historii je $ 5.85, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00103497.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SENATE se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +3.95% a za posledních 7 dní o +38.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SENATE (SENATE)

$ 286.45K
$ 286.45K$ 286.45K

--
----

$ 340.09K
$ 340.09K$ 340.09K

137.53M
137.53M 137.53M

163,289,542.828217
163,289,542.828217 163,289,542.828217

Aktuální tržní kapitalizace SENATE je $ 286.45K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SENATE je 137.53M, přičemž celková zásoba je 163289542.828217. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 340.09K.

Historie cen v USD pro SENATE (SENATE)

Během dnešního dne byla změna ceny SENATE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SENATE na USD  $ -0.0011731041.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SENATE na USD  $ -0.0014541479.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SENATE na USD  $ -0.005630844650371153.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.95%
30 dní$ -0.0011731041-56.32%
60 dní$ -0.0014541479-69.81%
90 dní$ -0.005630844650371153-72.99%

Co je SENATE (SENATE)

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

Zdroj SENATE (SENATE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SENATE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SENATE (SENATE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SENATE (SENATE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SENATE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SENATE!

SENATE na místní měny

Tokenomika pro SENATE (SENATE)

Pochopení tokenomiky SENATE (SENATE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SENATE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SENATE (SENATE)

Jakou hodnotu má dnes SENATE (SENATE)?
Aktuální cena SENATE v USD je 0.00208275 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SENATE v USD?
Aktuální cena SENATE v USD je $ 0.00208275. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SENATE?
Tržní kapitalizace SENATE je $ 286.45K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SENATE v oběhu?
Objem SENATE v oběhu je 137.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SENATE?
SENATE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 5.85 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SENATE?
SENATE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00103497 USD.
Jaký je objem obchodování SENATE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SENATE je -- USD.
Dosáhne SENATE letos vyšší ceny?
SENATE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSENATE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:59 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

