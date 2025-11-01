BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Satfi je 0.00225213 USD. Sledujte aktualizace cen $SATFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $SATFI.

Satfi Cena ($SATFI)

Aktuální cena 1 $SATFI na USD

$0.00225322
-1.80%1D
Graf aktuální ceny Satfi ($SATFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:04:02 (UTC+8)

Informace o ceně Satfi ($SATFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00223114
Nejnižší za 24 h
$ 0.00230955
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00223114
$ 0.00230955
$ 0.0183037
$ 0.00206296
+0.11%

-1.92%

-0.68%

-0.68%

Cena Satfi ($SATFI) v reálném čase je $0.00225213. Za posledních 24 hodin se $SATFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00223114 do maxima $ 0.00230955, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $SATFI v historii je $ 0.0183037, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00206296.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $SATFI se za poslední hodinu změnila o +0.11%, za 24 hodin o -1.92% a za posledních 7 dní o -0.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Satfi ($SATFI)

$ 225.19K
--
$ 225.19K
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Satfi je $ 225.19K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $SATFI je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 225.19K.

Historie cen v USD pro Satfi ($SATFI)

Během dnešního dne byla změna ceny Satfi na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Satfi na USD  $ -0.0001089244.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Satfi na USD  $ -0.0010270408.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Satfi na USD  $ -0.00677816037993638.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.92%
30 dní$ -0.0001089244-4.83%
60 dní$ -0.0010270408-45.60%
90 dní$ -0.00677816037993638-75.06%

Co je Satfi ($SATFI)

Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Satfi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Satfi ($SATFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Satfi ($SATFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Satfi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Satfi!

$SATFI na místní měny

Tokenomika pro Satfi ($SATFI)

Pochopení tokenomiky Satfi ($SATFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $SATFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Satfi ($SATFI)

Jakou hodnotu má dnes Satfi ($SATFI)?
Aktuální cena $SATFI v USD je 0.00225213 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $SATFI v USD?
Aktuální cena $SATFI v USD je $ 0.00225213. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Satfi?
Tržní kapitalizace $SATFI je $ 225.19K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $SATFI v oběhu?
Objem $SATFI v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $SATFI?
$SATFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0183037 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $SATFI?
$SATFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00206296 USD.
Jaký je objem obchodování $SATFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $SATFI je -- USD.
Dosáhne $SATFI letos vyšší ceny?
$SATFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$SATFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:04:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Satfi ($SATFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

