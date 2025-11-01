BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Salute je 0.00007644 USD. Sledujte aktualizace cen SLT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLT.

Salute Cena (SLT)

Aktuální cena 1 SLT na USD

+0.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Salute (SLT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:30 (UTC+8)

Informace o ceně Salute (SLT) (USD)

Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

Cena Salute (SLT) v reálném čase je $0.00007644. Za posledních 24 hodin se SLT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007608 do maxima $ 0.00007804, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SLT v historii je $ 0.00028934, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002581.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SLT se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.45% a za posledních 7 dní o +3.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Salute je $ 7.64M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SLT je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.64M.

Během dnešního dne byla změna ceny Salute na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Salute na USD  $ -0.0000225573.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Salute na USD  $ -0.0000215007.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Salute na USD  $ -0.000068699340903309.

Dnes$ 0+0.45%
30 dní$ -0.0000225573-29.50%
60 dní$ -0.0000215007-28.12%
90 dní$ -0.000068699340903309-47.33%

The XRP Salute project is a community-driven initiative built on the XRP Ledger, designed to unite and celebrate the XRP community. It introduces the SALUTE token, symbolizing the collective determination and success of the XRP Army. The project encourages community engagement through challenges, rewards, and milestone celebrations as XRP reaches new price levels. With 100 billion SALUTE tokens, it mirrors XRP’s supply, emphasizing shared belief and growth. The token also supports future integrations like Travala for booking travel and includes a portion allocated to charitable initiatives. Built on the XRP Ledger, SALUTE ensures fast, low-cost transactions, offering a practical, scalable solution for users. Ultimately, XRP Salute is about fostering unity, celebrating growth, and empowering the community to contribute to the success of XRP’s journey.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Jakou hodnotu v USD bude mít Salute (SLT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Salute (SLT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Salute.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Salute!

Pochopení tokenomiky Salute (SLT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SLT hned teď!

Jakou hodnotu má dnes Salute (SLT)?
Aktuální cena SLT v USD je 0.00007644 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SLT v USD?
Aktuální cena SLT v USD je $ 0.00007644. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Salute?
Tržní kapitalizace SLT je $ 7.64M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SLT v oběhu?
Objem SLT v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SLT?
SLT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00028934 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SLT?
SLT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002581 USD.
Jaký je objem obchodování SLT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SLT je -- USD.
Dosáhne SLT letos vyšší ceny?
SLT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSLT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Salute (SLT)

10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

