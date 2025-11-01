BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena RWAI by Virtuals je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RWAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RWAI.

Více informací o RWAI

Informace o ceně RWAI

Co je to RWAI

Oficiální webové stránky RWAI

Tokenomika pro RWAI

Předpověď cen RWAI

Logo RWAI by Virtuals

RWAI by Virtuals Cena (RWAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RWAI na USD

$0.0002312
+20.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny RWAI by Virtuals (RWAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:03:31 (UTC+8)

Informace o ceně RWAI by Virtuals (RWAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00301958
$ 0
+0.18%

+20.79%

+48.02%

+48.02%

Cena RWAI by Virtuals (RWAI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se RWAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RWAI v historii je $ 0.00301958, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RWAI se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o +20.79% a za posledních 7 dní o +48.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RWAI by Virtuals (RWAI)

$ 161.68K
--
$ 231.16K
699.40M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace RWAI by Virtuals je $ 161.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RWAI je 699.40M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 231.16K.

Historie cen v USD pro RWAI by Virtuals (RWAI)

Během dnešního dne byla změna ceny RWAI by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny RWAI by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny RWAI by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny RWAI by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+20.79%
30 dní$ 0+39.60%
60 dní$ 0+11.09%
90 dní$ 0--

Co je RWAI by Virtuals (RWAI)

"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.

$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj RWAI by Virtuals (RWAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny RWAI by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RWAI by Virtuals (RWAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RWAI by Virtuals (RWAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RWAI by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RWAI by Virtuals!

RWAI na místní měny

Tokenomika pro RWAI by Virtuals (RWAI)

Pochopení tokenomiky RWAI by Virtuals (RWAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RWAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RWAI by Virtuals (RWAI)

Jakou hodnotu má dnes RWAI by Virtuals (RWAI)?
Aktuální cena RWAI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RWAI v USD?
Aktuální cena RWAI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RWAI by Virtuals?
Tržní kapitalizace RWAI je $ 161.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RWAI v oběhu?
Objem RWAI v oběhu je 699.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RWAI?
RWAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00301958 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RWAI?
RWAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RWAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RWAI je -- USD.
Dosáhne RWAI letos vyšší ceny?
RWAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRWAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:03:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se RWAI by Virtuals (RWAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

