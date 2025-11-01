BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Rusk Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RUSK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RUSK.Dnešní aktuální cena Rusk Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RUSK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RUSK.

Více informací o RUSK

Informace o ceně RUSK

Co je to RUSK

Bílá kniha pro RUSK

Oficiální webové stránky RUSK

Tokenomika pro RUSK

Předpověď cen RUSK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Rusk Token

Rusk Token Cena (RUSK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RUSK na USD

$0.00058657
$0.00058657$0.00058657
-6.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Rusk Token (RUSK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:51 (UTC+8)

Informace o ceně Rusk Token (RUSK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-6.18%

-4.91%

-4.91%

Cena Rusk Token (RUSK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se RUSK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RUSK v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RUSK se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -6.18% a za posledních 7 dní o -4.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Rusk Token (RUSK)

$ 550.45K
$ 550.45K$ 550.45K

--
----

$ 550.45K
$ 550.45K$ 550.45K

938.45M
938.45M 938.45M

938,448,482.3651226
938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

Aktuální tržní kapitalizace Rusk Token je $ 550.45K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RUSK je 938.45M, přičemž celková zásoba je 938448482.3651226. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 550.45K.

Historie cen v USD pro Rusk Token (RUSK)

Během dnešního dne byla změna ceny Rusk Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Rusk Token na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Rusk Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Rusk Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.18%
30 dní$ 0-18.08%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Rusk Token (RUSK)

Rusk ($RUSK) is a community-driven memecoin launched in the end of 2024 as part of the Magic Alchemy ecosystem. Originally created as a humorous experiment, it evolved into an active token with daily usage inside blockchain-based games. Rusk serves as an in-game currency across multiple mini-games, allowing players to stake, trade, and compete. The token combines meme culture with practical utility, positioning itself as both a social phenomenon and a functional digital asset.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Rusk Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Rusk Token (RUSK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Rusk Token (RUSK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Rusk Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Rusk Token!

RUSK na místní měny

Tokenomika pro Rusk Token (RUSK)

Pochopení tokenomiky Rusk Token (RUSK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RUSK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Rusk Token (RUSK)

Jakou hodnotu má dnes Rusk Token (RUSK)?
Aktuální cena RUSK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RUSK v USD?
Aktuální cena RUSK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Rusk Token?
Tržní kapitalizace RUSK je $ 550.45K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RUSK v oběhu?
Objem RUSK v oběhu je 938.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RUSK?
RUSK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RUSK?
RUSK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RUSK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RUSK je -- USD.
Dosáhne RUSK letos vyšší ceny?
RUSK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRUSK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Rusk Token (RUSK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.03
$110,003.03$110,003.03

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.73
$3,873.73$3,873.73

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02534
$0.02534$0.02534

-21.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.50
$185.50$185.50

-1.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.73
$3,873.73$3,873.73

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.03
$110,003.03$110,003.03

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.50
$185.50$185.50

-1.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.60
$1,087.60$1,087.60

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09098
$0.09098$0.09098

+81.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05601
$0.05601$0.05601

+180.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05601
$0.05601$0.05601

+180.05%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052375
$0.0052375$0.0052375

+166.94%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00266
$0.00266$0.00266

+121.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004145
$0.00004145$0.00004145

+97.19%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%