Dnešní aktuální cena Rue Cat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RUECAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RUECAT.

Více informací o RUECAT

Informace o ceně RUECAT

Co je to RUECAT

Oficiální webové stránky RUECAT

Tokenomika pro RUECAT

Předpověď cen RUECAT

Logo Rue Cat

Rue Cat Cena (RUECAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RUECAT na USD

$0.0001026
$0.0001026$0.0001026
+10.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Rue Cat (RUECAT)
Informace o ceně Rue Cat (RUECAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+10.39%

+0.08%

+0.08%

Cena Rue Cat (RUECAT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se RUECAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RUECAT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RUECAT se za poslední hodinu změnila o -0.17%, za 24 hodin o +10.39% a za posledních 7 dní o +0.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Rue Cat (RUECAT)

$ 58.72K
$ 58.72K$ 58.72K

--
----

$ 58.72K
$ 58.72K$ 58.72K

572.28M
572.28M 572.28M

572,277,599.956839
572,277,599.956839 572,277,599.956839

Aktuální tržní kapitalizace Rue Cat je $ 58.72K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RUECAT je 572.28M, přičemž celková zásoba je 572277599.956839. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 58.72K.

Historie cen v USD pro Rue Cat (RUECAT)

Během dnešního dne byla změna ceny Rue Cat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Rue Cat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Rue Cat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Rue Cat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+10.39%
30 dní$ 0-85.51%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Rue Cat (RUECAT)

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Rue Cat (RUECAT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Rue Cat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Rue Cat (RUECAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Rue Cat (RUECAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Rue Cat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Rue Cat!

RUECAT na místní měny

Tokenomika pro Rue Cat (RUECAT)

Pochopení tokenomiky Rue Cat (RUECAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RUECAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Rue Cat (RUECAT)

Jakou hodnotu má dnes Rue Cat (RUECAT)?
Aktuální cena RUECAT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RUECAT v USD?
Aktuální cena RUECAT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Rue Cat?
Tržní kapitalizace RUECAT je $ 58.72K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RUECAT v oběhu?
Objem RUECAT v oběhu je 572.28M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RUECAT?
RUECAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RUECAT?
RUECAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RUECAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RUECAT je -- USD.
Dosáhne RUECAT letos vyšší ceny?
RUECAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRUECAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Rue Cat (RUECAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

