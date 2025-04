Co je Rosscoin (ROSSCOIN)

RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement.

Zdroj Rosscoin (ROSSCOIN) Oficiální webová stránka