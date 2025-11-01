BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Robotexon je 0.00424575 USD. Sledujte aktualizace cen ROX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROX.

Robotexon Cena (ROX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ROX na USD

$0.00424575
-4.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Robotexon (ROX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:27 (UTC+8)

Informace o ceně Robotexon (ROX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00423914
Nejnižší za 24 h
$ 0.00448031
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00423914
$ 0.00448031
$ 0.03880303
$ 0.00291126
-0.03%

-4.49%

+40.17%

+40.17%

Cena Robotexon (ROX) v reálném čase je $0.00424575. Za posledních 24 hodin se ROX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00423914 do maxima $ 0.00448031, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ROX v historii je $ 0.03880303, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00291126.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ROX se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o -4.49% a za posledních 7 dní o +40.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Robotexon (ROX)

$ 297.08K
--
$ 424.40K
70.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Robotexon je $ 297.08K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ROX je 70.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 424.40K.

Historie cen v USD pro Robotexon (ROX)

Během dnešního dne byla změna ceny Robotexon na USD  $ -0.000199978649145567.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Robotexon na USD  $ -0.0025075739.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Robotexon na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Robotexon na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000199978649145567-4.49%
30 dní$ -0.0025075739-59.06%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Robotexon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Robotexon (ROX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Robotexon (ROX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Robotexon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Robotexon!

ROX na místní měny

Tokenomika pro Robotexon (ROX)

Pochopení tokenomiky Robotexon (ROX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ROX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Robotexon (ROX)

Jakou hodnotu má dnes Robotexon (ROX)?
Aktuální cena ROX v USD je 0.00424575 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ROX v USD?
Aktuální cena ROX v USD je $ 0.00424575. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Robotexon?
Tržní kapitalizace ROX je $ 297.08K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ROX v oběhu?
Objem ROX v oběhu je 70.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ROX?
ROX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03880303 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ROX?
ROX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00291126 USD.
Jaký je objem obchodování ROX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ROX je -- USD.
Dosáhne ROX letos vyšší ceny?
ROX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenROX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Robotexon (ROX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

