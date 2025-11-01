BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ripplebids je 0.00000606 USD. Sledujte aktualizace cen XRPB-SOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XRPB-SOL.Dnešní aktuální cena Ripplebids je 0.00000606 USD. Sledujte aktualizace cen XRPB-SOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XRPB-SOL.

Více informací o XRPB-SOL

Informace o ceně XRPB-SOL

Co je to XRPB-SOL

Bílá kniha pro XRPB-SOL

Oficiální webové stránky XRPB-SOL

Tokenomika pro XRPB-SOL

Předpověď cen XRPB-SOL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ripplebids

Ripplebids Cena (XRPB-SOL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XRPB-SOL na USD

--
----
-1.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ripplebids (XRPB-SOL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:17:11 (UTC+8)

Informace o ceně Ripplebids (XRPB-SOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000606
$ 0.00000606$ 0.00000606
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000627
$ 0.00000627$ 0.00000627
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000606
$ 0.00000606$ 0.00000606

$ 0.00000627
$ 0.00000627$ 0.00000627

$ 0.00028007
$ 0.00028007$ 0.00028007

$ 0.00000579
$ 0.00000579$ 0.00000579

-0.88%

-0.74%

+1.99%

+1.99%

Cena Ripplebids (XRPB-SOL) v reálném čase je $0.00000606. Za posledních 24 hodin se XRPB-SOL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000606 do maxima $ 0.00000627, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XRPB-SOL v historii je $ 0.00028007, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000579.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XRPB-SOL se za poslední hodinu změnila o -0.88%, za 24 hodin o -0.74% a za posledních 7 dní o +1.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ripplebids (XRPB-SOL)

$ 6.06K
$ 6.06K$ 6.06K

--
----

$ 6.06K
$ 6.06K$ 6.06K

999.80M
999.80M 999.80M

999,804,921.249608
999,804,921.249608 999,804,921.249608

Aktuální tržní kapitalizace Ripplebids je $ 6.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XRPB-SOL je 999.80M, přičemž celková zásoba je 999804921.249608. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.06K.

Historie cen v USD pro Ripplebids (XRPB-SOL)

Během dnešního dne byla změna ceny Ripplebids na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ripplebids na USD  $ -0.0000045215.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ripplebids na USD  $ -0.0000043494.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ripplebids na USD  $ -0.000033792123015764564.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.74%
30 dní$ -0.0000045215-74.61%
60 dní$ -0.0000043494-71.77%
90 dní$ -0.000033792123015764564-84.79%

Co je Ripplebids (XRPB-SOL)

RippleBids (XRPB) is a cross-chain ecommerce and auction marketplace where users can buy, sell, and trade real-world and digital assets. Built for speed and affordability, RippleBids integrates with the Solana blockchain and supports Phantom Wallet, enabling fast, low-cost transactions and easy wallet-based access. The platform charges only 1.5%–3.5% in seller fees, far lower than marketplaces like Amazon, eBay, or Etsy. XRPB powers listings, rewards, and premium seller tools across Solana, XRPL, and XRPL EVM.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ripplebids (XRPB-SOL)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ripplebids (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ripplebids (XRPB-SOL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ripplebids (XRPB-SOL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ripplebids.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ripplebids!

XRPB-SOL na místní měny

Tokenomika pro Ripplebids (XRPB-SOL)

Pochopení tokenomiky Ripplebids (XRPB-SOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XRPB-SOL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ripplebids (XRPB-SOL)

Jakou hodnotu má dnes Ripplebids (XRPB-SOL)?
Aktuální cena XRPB-SOL v USD je 0.00000606 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XRPB-SOL v USD?
Aktuální cena XRPB-SOL v USD je $ 0.00000606. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ripplebids?
Tržní kapitalizace XRPB-SOL je $ 6.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XRPB-SOL v oběhu?
Objem XRPB-SOL v oběhu je 999.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XRPB-SOL?
XRPB-SOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00028007 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XRPB-SOL?
XRPB-SOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000579 USD.
Jaký je objem obchodování XRPB-SOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XRPB-SOL je -- USD.
Dosáhne XRPB-SOL letos vyšší ceny?
XRPB-SOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXRPB-SOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:17:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ripplebids (XRPB-SOL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,101.76
$110,101.76$110,101.76

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.69
$3,879.69$3,879.69

+0.48%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02436
$0.02436$0.02436

-24.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.69
$3,879.69$3,879.69

+0.48%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,101.76
$110,101.76$110,101.76

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

-0.86%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5032
$2.5032$2.5032

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09335
$0.09335$0.09335

+86.70%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01834
$0.01834$0.01834

-8.30%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00792
$0.00792$0.00792

+560.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0077616
$0.0077616$0.0077616

+295.59%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000831
$0.0000831$0.0000831

+66.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000325
$0.000325$0.000325

+62.50%