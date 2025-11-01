BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ridotto je 0.00595336 USD. Sledujte aktualizace cen RDT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RDT.Dnešní aktuální cena Ridotto je 0.00595336 USD. Sledujte aktualizace cen RDT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RDT.

Více informací o RDT

Informace o ceně RDT

Co je to RDT

Oficiální webové stránky RDT

Tokenomika pro RDT

Předpověď cen RDT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ridotto

Ridotto Cena (RDT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RDT na USD

$0.00595504
$0.00595504$0.00595504
-0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ridotto (RDT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:42 (UTC+8)

Informace o ceně Ridotto (RDT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00587018
$ 0.00587018$ 0.00587018
Nejnižší za 24 h
$ 0.00598911
$ 0.00598911$ 0.00598911
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00587018
$ 0.00587018$ 0.00587018

$ 0.00598911
$ 0.00598911$ 0.00598911

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 0.00293954
$ 0.00293954$ 0.00293954

+0.46%

-0.59%

+94.15%

+94.15%

Cena Ridotto (RDT) v reálném čase je $0.00595336. Za posledních 24 hodin se RDT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00587018 do maxima $ 0.00598911, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RDT v historii je $ 1.51, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00293954.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RDT se za poslední hodinu změnila o +0.46%, za 24 hodin o -0.59% a za posledních 7 dní o +94.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ridotto (RDT)

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

--
----

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

314.76M
314.76M 314.76M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ridotto je $ 1.87M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RDT je 314.76M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.98M.

Historie cen v USD pro Ridotto (RDT)

Během dnešního dne byla změna ceny Ridotto na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ridotto na USD  $ +0.0032197967.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ridotto na USD  $ +0.0021160747.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ridotto na USD  $ +0.001955218837644002.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.59%
30 dní$ +0.0032197967+54.08%
60 dní$ +0.0021160747+35.54%
90 dní$ +0.001955218837644002+48.90%

Co je Ridotto (RDT)

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto’s overarching goal is to elevate the user to the role of “house,” thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ridotto (RDT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ridotto (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ridotto (RDT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ridotto (RDT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ridotto.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ridotto!

RDT na místní měny

Tokenomika pro Ridotto (RDT)

Pochopení tokenomiky Ridotto (RDT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RDT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ridotto (RDT)

Jakou hodnotu má dnes Ridotto (RDT)?
Aktuální cena RDT v USD je 0.00595336 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RDT v USD?
Aktuální cena RDT v USD je $ 0.00595336. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ridotto?
Tržní kapitalizace RDT je $ 1.87M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RDT v oběhu?
Objem RDT v oběhu je 314.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RDT?
RDT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.51 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RDT?
RDT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00293954 USD.
Jaký je objem obchodování RDT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RDT je -- USD.
Dosáhne RDT letos vyšší ceny?
RDT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRDT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ridotto (RDT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.13
$110,176.13$110,176.13

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.51
$3,875.51$3,875.51

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02379
$0.02379$0.02379

-26.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.51
$3,875.51$3,875.51

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.13
$110,176.13$110,176.13

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5087
$2.5087$2.5087

-0.60%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.98
$1,085.98$1,085.98

+0.14%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07797
$0.07797$0.07797

+55.94%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.55960
$0.55960$0.55960

+2,698.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.55960
$0.55960$0.55960

+2,698.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00243
$0.00243$0.00243

+102.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0038418
$0.0038418$0.0038418

+95.81%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000813
$0.0000813$0.0000813

+62.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.013
$20.013$20.013

+55.57%