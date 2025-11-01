BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ribbit on Base je 0.00001936 USD. Sledujte aktualizace cen RIBBIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIBBIT.Dnešní aktuální cena Ribbit on Base je 0.00001936 USD. Sledujte aktualizace cen RIBBIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIBBIT.

Více informací o RIBBIT

Informace o ceně RIBBIT

Co je to RIBBIT

Oficiální webové stránky RIBBIT

Tokenomika pro RIBBIT

Předpověď cen RIBBIT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ribbit on Base

Ribbit on Base Cena (RIBBIT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RIBBIT na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ribbit on Base (RIBBIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:16:49 (UTC+8)

Informace o ceně Ribbit on Base (RIBBIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00050938
$ 0.00050938$ 0.00050938

$ 0.00001566
$ 0.00001566$ 0.00001566

--

--

0.00%

0.00%

Cena Ribbit on Base (RIBBIT) v reálném čase je $0.00001936. Za posledních 24 hodin se RIBBIT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RIBBIT v historii je $ 0.00050938, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001566.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RIBBIT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ribbit on Base (RIBBIT)

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

--
----

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ribbit on Base je $ 19.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RIBBIT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.36K.

Historie cen v USD pro Ribbit on Base (RIBBIT)

Během dnešního dne byla změna ceny Ribbit on Base na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ribbit on Base na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ribbit on Base na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ribbit on Base na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ 0--

Co je Ribbit on Base (RIBBIT)

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ribbit on Base (RIBBIT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ribbit on Base (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ribbit on Base (RIBBIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ribbit on Base (RIBBIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ribbit on Base.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ribbit on Base!

RIBBIT na místní měny

Tokenomika pro Ribbit on Base (RIBBIT)

Pochopení tokenomiky Ribbit on Base (RIBBIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RIBBIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ribbit on Base (RIBBIT)

Jakou hodnotu má dnes Ribbit on Base (RIBBIT)?
Aktuální cena RIBBIT v USD je 0.00001936 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RIBBIT v USD?
Aktuální cena RIBBIT v USD je $ 0.00001936. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ribbit on Base?
Tržní kapitalizace RIBBIT je $ 19.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RIBBIT v oběhu?
Objem RIBBIT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RIBBIT?
RIBBIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00050938 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RIBBIT?
RIBBIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001566 USD.
Jaký je objem obchodování RIBBIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RIBBIT je -- USD.
Dosáhne RIBBIT letos vyšší ceny?
RIBBIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRIBBIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:16:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ribbit on Base (RIBBIT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,077.93
$110,077.93$110,077.93

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.77
$3,877.77$3,877.77

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02436
$0.02436$0.02436

-24.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.77
$3,877.77$3,877.77

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,077.93
$110,077.93$110,077.93

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5025
$2.5025$2.5025

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09334
$0.09334$0.09334

+86.68%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01854
$0.01854$0.01854

-7.30%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00792
$0.00792$0.00792

+560.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0073834
$0.0073834$0.0073834

+276.32%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000327
$0.000327$0.000327

+63.50%