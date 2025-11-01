BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ribbit Meme je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RIBBIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIBBIT.

Více informací o RIBBIT

Informace o ceně RIBBIT

Co je to RIBBIT

Oficiální webové stránky RIBBIT

Tokenomika pro RIBBIT

Předpověď cen RIBBIT

Logo Ribbit Meme

Ribbit Meme Cena (RIBBIT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RIBBIT na USD

--
----
+1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ribbit Meme (RIBBIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:12 (UTC+8)

Informace o ceně Ribbit Meme (RIBBIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+1.42%

-0.04%

-0.04%

Cena Ribbit Meme (RIBBIT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se RIBBIT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RIBBIT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RIBBIT se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o +1.42% a za posledních 7 dní o -0.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ribbit Meme (RIBBIT)

$ 308.54K
$ 308.54K$ 308.54K

--
----

$ 308.54K
$ 308.54K$ 308.54K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ribbit Meme je $ 308.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RIBBIT je 420.69T, přičemž celková zásoba je 420690000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 308.54K.

Historie cen v USD pro Ribbit Meme (RIBBIT)

Během dnešního dne byla změna ceny Ribbit Meme na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ribbit Meme na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ribbit Meme na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ribbit Meme na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.42%
30 dní$ 0-15.01%
60 dní$ 0-31.71%
90 dní$ 0--

Co je Ribbit Meme (RIBBIT)

The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap!

RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale.

No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc.

RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ribbit Meme (RIBBIT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ribbit Meme (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ribbit Meme (RIBBIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ribbit Meme (RIBBIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ribbit Meme.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ribbit Meme!

RIBBIT na místní měny

Tokenomika pro Ribbit Meme (RIBBIT)

Pochopení tokenomiky Ribbit Meme (RIBBIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RIBBIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ribbit Meme (RIBBIT)

Jakou hodnotu má dnes Ribbit Meme (RIBBIT)?
Aktuální cena RIBBIT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RIBBIT v USD?
Aktuální cena RIBBIT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ribbit Meme?
Tržní kapitalizace RIBBIT je $ 308.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RIBBIT v oběhu?
Objem RIBBIT v oběhu je 420.69T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RIBBIT?
RIBBIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RIBBIT?
RIBBIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RIBBIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RIBBIT je -- USD.
Dosáhne RIBBIT letos vyšší ceny?
RIBBIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRIBBIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ribbit Meme (RIBBIT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

