Dnešní aktuální cena Rhetor je 0.01061805 USD. Sledujte aktualizace cen RT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RT.

Více informací o RT

Informace o ceně RT

Co je to RT

Oficiální webové stránky RT

Tokenomika pro RT

Předpověď cen RT

Logo Rhetor

Rhetor Cena (RT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RT na USD

$0.01067179
-2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Rhetor (RT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:35 (UTC+8)

Informace o ceně Rhetor (RT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0105874
Nejnižší za 24 h
$ 0.0110287
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0105874
$ 0.0110287
$ 0.02402558
$ 0.00858898
-0.23%

-1.93%

-19.19%

-19.19%

Cena Rhetor (RT) v reálném čase je $0.01061805. Za posledních 24 hodin se RT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0105874 do maxima $ 0.0110287, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RT v historii je $ 0.02402558, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00858898.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RT se za poslední hodinu změnila o -0.23%, za 24 hodin o -1.93% a za posledních 7 dní o -19.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Rhetor (RT)

$ 10.67M
--
$ 10.67M
1000.00M
999,999,501.125052
Aktuální tržní kapitalizace Rhetor je $ 10.67M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RT je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999501.125052. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.67M.

Historie cen v USD pro Rhetor (RT)

Během dnešního dne byla změna ceny Rhetor na USD  $ -0.00020995426016145.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Rhetor na USD  $ -0.0052732060.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Rhetor na USD  $ -0.0023978317.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Rhetor na USD  $ +0.00027098939896019.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00020995426016145-1.93%
30 dní$ -0.0052732060-49.66%
60 dní$ -0.0023978317-22.58%
90 dní$ +0.00027098939896019+2.62%

Co je Rhetor (RT)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Rhetor (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Rhetor (RT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Rhetor (RT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Rhetor.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Rhetor!

RT na místní měny

Tokenomika pro Rhetor (RT)

Pochopení tokenomiky Rhetor (RT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Rhetor (RT)

Jakou hodnotu má dnes Rhetor (RT)?
Aktuální cena RT v USD je 0.01061805 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RT v USD?
Aktuální cena RT v USD je $ 0.01061805. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Rhetor?
Tržní kapitalizace RT je $ 10.67M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RT v oběhu?
Objem RT v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RT?
RT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02402558 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RT?
RT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00858898 USD.
Jaký je objem obchodování RT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RT je -- USD.
Dosáhne RT letos vyšší ceny?
RT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Rhetor (RT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,176.14
$3,875.51
$0.02379
$186.44
$1.0004
$3,875.51
$110,176.14
$186.44
$2.5079
$1,086.11
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.07767
$0.55080
$0.55080
$0.00243
$0.0038418
$0.0000813
$20.046
