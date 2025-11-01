BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Retail DAO je 0.0010004 USD. Sledujte aktualizace cen RETAIL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RETAIL.

Více informací o RETAIL

Informace o ceně RETAIL

Co je to RETAIL

Oficiální webové stránky RETAIL

Tokenomika pro RETAIL

Předpověď cen RETAIL

Retail DAO Cena (RETAIL)

Aktuální cena 1 RETAIL na USD

$0.001
$0.001$0.001
+1.80%1D
Graf aktuální ceny Retail DAO (RETAIL)
Informace o ceně Retail DAO (RETAIL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0.00100385
$ 0.00100385$ 0.00100385
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100385
$ 0.00100385$ 0.00100385

$ 0.00157166
$ 0.00157166$ 0.00157166

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

+1.44%

+0.30%

+0.30%

Cena Retail DAO (RETAIL) v reálném čase je $0.0010004. Za posledních 24 hodin se RETAIL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00100385, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RETAIL v historii je $ 0.00157166, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RETAIL se za poslední hodinu změnila o +0.69%, za 24 hodin o +1.44% a za posledních 7 dní o +0.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Retail DAO (RETAIL)

$ 728.45K
$ 728.45K$ 728.45K

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

728.40M
728.40M 728.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Retail DAO je $ 728.45K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RETAIL je 728.40M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.00M.

Historie cen v USD pro Retail DAO (RETAIL)

Během dnešního dne byla změna ceny Retail DAO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Retail DAO na USD  $ -0.0000490103.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Retail DAO na USD  $ -0.0002877613.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Retail DAO na USD  $ -0.0000801214859080385.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.44%
30 dní$ -0.0000490103-4.89%
60 dní$ -0.0002877613-28.76%
90 dní$ -0.0000801214859080385-7.41%

Co je Retail DAO (RETAIL)

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Retail DAO (RETAIL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Retail DAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Retail DAO (RETAIL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Retail DAO (RETAIL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Retail DAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Retail DAO!

RETAIL na místní měny

Tokenomika pro Retail DAO (RETAIL)

Pochopení tokenomiky Retail DAO (RETAIL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RETAIL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Retail DAO (RETAIL)

Jakou hodnotu má dnes Retail DAO (RETAIL)?
Aktuální cena RETAIL v USD je 0.0010004 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RETAIL v USD?
Aktuální cena RETAIL v USD je $ 0.0010004. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Retail DAO?
Tržní kapitalizace RETAIL je $ 728.45K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RETAIL v oběhu?
Objem RETAIL v oběhu je 728.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RETAIL?
RETAIL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00157166 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RETAIL?
RETAIL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RETAIL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RETAIL je -- USD.
Dosáhne RETAIL letos vyšší ceny?
RETAIL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRETAIL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Retail DAO (RETAIL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

