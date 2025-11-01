BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena RefundYourSOL je 0.00112616 USD. Sledujte aktualizace cen RYS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RYS.

Více informací o RYS

Informace o ceně RYS

Co je to RYS

Oficiální webové stránky RYS

Tokenomika pro RYS

Předpověď cen RYS

Logo RefundYourSOL

RefundYourSOL Cena (RYS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RYS na USD

$0.00112065
+2.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny RefundYourSOL (RYS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:21 (UTC+8)

Informace o ceně RefundYourSOL (RYS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00108007
Nejnižší za 24 h
$ 0.00113195
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00108007
$ 0.00113195
$ 0.00336875
$ 0.00006717
+0.18%

+1.86%

+0.95%

+0.95%

Cena RefundYourSOL (RYS) v reálném čase je $0.00112616. Za posledních 24 hodin se RYS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00108007 do maxima $ 0.00113195, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RYS v historii je $ 0.00336875, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006717.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RYS se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o +1.86% a za posledních 7 dní o +0.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RefundYourSOL (RYS)

$ 1.09M
--
$ 1.09M
970.55M
970,550,268.307881
Aktuální tržní kapitalizace RefundYourSOL je $ 1.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RYS je 970.55M, přičemž celková zásoba je 970550268.307881. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.09M.

Historie cen v USD pro RefundYourSOL (RYS)

Během dnešního dne byla změna ceny RefundYourSOL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny RefundYourSOL na USD  $ -0.0003232189.
Za posledních 60 dní byla změna ceny RefundYourSOL na USD  $ -0.0004092560.
Za posledních 90 dní byla změna ceny RefundYourSOL na USD  $ +0.0001911618353295779.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.86%
30 dní$ -0.0003232189-28.70%
60 dní$ -0.0004092560-36.34%
90 dní$ +0.0001911618353295779+20.45%

Co je RefundYourSOL (RYS)

The most advanced fee refund and token-burning platform on Solana.

Refund your SOL fees with us. 💸

Additional benefits for holders:

  • 50% of all revenue is distributed among top holders (holding 100,000+ tokens)
  • 50% bonus on all eligible fee refunds

Start saving more with every trade, and gain extra rewards by holding!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj RefundYourSOL (RYS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny RefundYourSOL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RefundYourSOL (RYS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RefundYourSOL (RYS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RefundYourSOL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RefundYourSOL!

RYS na místní měny

Tokenomika pro RefundYourSOL (RYS)

Pochopení tokenomiky RefundYourSOL (RYS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RYS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RefundYourSOL (RYS)

Jakou hodnotu má dnes RefundYourSOL (RYS)?
Aktuální cena RYS v USD je 0.00112616 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RYS v USD?
Aktuální cena RYS v USD je $ 0.00112616. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RefundYourSOL?
Tržní kapitalizace RYS je $ 1.09M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RYS v oběhu?
Objem RYS v oběhu je 970.55M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RYS?
RYS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00336875 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RYS?
RYS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006717 USD.
Jaký je objem obchodování RYS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RYS je -- USD.
Dosáhne RYS letos vyšší ceny?
RYS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRYS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se RefundYourSOL (RYS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

