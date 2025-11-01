BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ref Finance je 0.092853 USD. Sledujte aktualizace cen REF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend REF.

Více informací o REF

Informace o ceně REF

Co je to REF

Oficiální webové stránky REF

Tokenomika pro REF

Předpověď cen REF

Logo Ref Finance

Ref Finance Cena (REF)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 REF na USD

$0.092853
$0.092853
+1.60%1D
USD
Graf aktuální ceny Ref Finance (REF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:14 (UTC+8)

Informace o ceně Ref Finance (REF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.090537
$ 0.090537
Nejnižší za 24 h
$ 0.093473
$ 0.093473
Nejvyšší za 24 h

$ 0.090537
$ 0.090537

$ 0.093473
$ 0.093473

$ 10.64
$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611

-0.02%

+1.68%

-11.64%

-11.64%

Cena Ref Finance (REF) v reálném čase je $0.092853. Za posledních 24 hodin se REF obchodoval v rozmezí od minima $ 0.090537 do maxima $ 0.093473, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena REF v historii je $ 10.64, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04128611.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena REF se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o +1.68% a za posledních 7 dní o -11.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ref Finance (REF)

$ 8.91M
$ 8.91M

--
--

$ 9.29M
$ 9.29M

95.97M
95.97M

100,000,000.0
100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ref Finance je $ 8.91M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu REF je 95.97M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.29M.

Historie cen v USD pro Ref Finance (REF)

Během dnešního dne byla změna ceny Ref Finance na USD  $ +0.0015297.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ref Finance na USD  $ -0.0387151512.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ref Finance na USD  $ -0.0375951397.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ref Finance na USD  $ -0.09649532500256632.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0015297+1.68%
30 dní$ -0.0387151512-41.69%
60 dní$ -0.0375951397-40.48%
90 dní$ -0.09649532500256632-50.96%

Co je Ref Finance (REF)

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ref Finance (REF)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ref Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ref Finance (REF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ref Finance (REF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ref Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ref Finance!

REF na místní měny

Tokenomika pro Ref Finance (REF)

Pochopení tokenomiky Ref Finance (REF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu REF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ref Finance (REF)

Jakou hodnotu má dnes Ref Finance (REF)?
Aktuální cena REF v USD je 0.092853 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena REF v USD?
Aktuální cena REF v USD je $ 0.092853. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ref Finance?
Tržní kapitalizace REF je $ 8.91M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem REF v oběhu?
Objem REF v oběhu je 95.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) REF?
REF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 10.64 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) REF?
REF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04128611 USD.
Jaký je objem obchodování REF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování REF je -- USD.
Dosáhne REF letos vyšší ceny?
REF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenREF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:14 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

