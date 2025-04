Co je Razor Network (RAZOR)

Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.

Zdroj Razor Network (RAZOR) Oficiální webová stránka