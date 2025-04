Co je Rawr (XD)

Rawr XD coin is a statement in support of artistic integrity on Solana. The developer has produced a large amount of art, including associated NFTs, in order to realize this vision. Unlike many other Solana tokens, Rawr XD has survived multiple low-volume and drawdown periods. The team is currently working on increasing social media reach. So far, over 50,000 people follow the developer across multiple platforms, and the NFTs are being adopted as twitter profile pictures.

Zdroj Rawr (XD) Oficiální webová stránka