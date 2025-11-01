BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ratecoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RATE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RATE.

Více informací o RATE

Informace o ceně RATE

Co je to RATE

Bílá kniha pro RATE

Oficiální webové stránky RATE

Tokenomika pro RATE

Předpověď cen RATE

Logo Ratecoin

Ratecoin Cena (RATE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RATE na USD

$0.00013785
-1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Ratecoin (RATE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:01:40 (UTC+8)

Informace o ceně Ratecoin (RATE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

-1.71%

+2.26%

+2.26%

Cena Ratecoin (RATE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se RATE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RATE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RATE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1.71% a za posledních 7 dní o +2.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ratecoin (RATE)

$ 135.72K
--
$ 135.72K
984.52M
984,517,004.764642
Aktuální tržní kapitalizace Ratecoin je $ 135.72K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RATE je 984.52M, přičemž celková zásoba je 984517004.764642. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 135.72K.

Historie cen v USD pro Ratecoin (RATE)

Během dnešního dne byla změna ceny Ratecoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ratecoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ratecoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ratecoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.71%
30 dní$ 0+32.55%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Ratecoin (RATE)

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.

RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.

The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Ratecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ratecoin (RATE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ratecoin (RATE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ratecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ratecoin!

RATE na místní měny

Tokenomika pro Ratecoin (RATE)

Pochopení tokenomiky Ratecoin (RATE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RATE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ratecoin (RATE)

Jakou hodnotu má dnes Ratecoin (RATE)?
Aktuální cena RATE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RATE v USD?
Aktuální cena RATE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ratecoin?
Tržní kapitalizace RATE je $ 135.72K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RATE v oběhu?
Objem RATE v oběhu je 984.52M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RATE?
RATE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RATE?
RATE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RATE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RATE je -- USD.
Dosáhne RATE letos vyšší ceny?
RATE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRATE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:01:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ratecoin (RATE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

