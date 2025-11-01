BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Qubitcoin je 1.78 USD. Sledujte aktualizace cen QTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QTC.Dnešní aktuální cena Qubitcoin je 1.78 USD. Sledujte aktualizace cen QTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QTC.

Více informací o QTC

Informace o ceně QTC

Co je to QTC

Oficiální webové stránky QTC

Tokenomika pro QTC

Předpověď cen QTC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Qubitcoin

Qubitcoin Cena (QTC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 QTC na USD

$1.78
$1.78$1.78
-1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Qubitcoin (QTC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:24:31 (UTC+8)

Informace o ceně Qubitcoin (QTC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.65
$ 1.65$ 1.65
Nejnižší za 24 h
$ 1.92
$ 1.92$ 1.92
Nejvyšší za 24 h

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 8.77
$ 8.77$ 8.77

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

+0.81%

-3.47%

-20.83%

-20.83%

Cena Qubitcoin (QTC) v reálném čase je $1.78. Za posledních 24 hodin se QTC obchodoval v rozmezí od minima $ 1.65 do maxima $ 1.92, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QTC v historii je $ 8.77, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.32.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QTC se za poslední hodinu změnila o +0.81%, za 24 hodin o -3.47% a za posledních 7 dní o -20.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Qubitcoin (QTC)

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

--
----

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

2.31M
2.31M 2.31M

2,308,250.0
2,308,250.0 2,308,250.0

Aktuální tržní kapitalizace Qubitcoin je $ 4.11M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QTC je 2.31M, přičemž celková zásoba je 2308250.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.11M.

Historie cen v USD pro Qubitcoin (QTC)

Během dnešního dne byla změna ceny Qubitcoin na USD  $ -0.064050716913776.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Qubitcoin na USD  $ -0.2109634640.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Qubitcoin na USD  $ -1.0066766860.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Qubitcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.064050716913776-3.47%
30 dní$ -0.2109634640-11.85%
60 dní$ -1.0066766860-56.55%
90 dní$ 0--

Co je Qubitcoin (QTC)

Qubitcoin is a cryptocurrency that combines blockchain technology with quantum computation through Quantum Proof of Work (qPoW). Miners solve quantum tasks during the mining process, which helps to advance quantum simulation techniques.

This setup enhances algorithms by encouraging competition among miners. Qubitcoin is created to push the boundaries of simulators while maintaining blockchain security, and it invites community participation to further develop quantum simulators and related hardware.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Qubitcoin (QTC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Qubitcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Qubitcoin (QTC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Qubitcoin (QTC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Qubitcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Qubitcoin!

QTC na místní měny

Tokenomika pro Qubitcoin (QTC)

Pochopení tokenomiky Qubitcoin (QTC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QTC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Qubitcoin (QTC)

Jakou hodnotu má dnes Qubitcoin (QTC)?
Aktuální cena QTC v USD je 1.78 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QTC v USD?
Aktuální cena QTC v USD je $ 1.78. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Qubitcoin?
Tržní kapitalizace QTC je $ 4.11M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QTC v oběhu?
Objem QTC v oběhu je 2.31M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QTC?
QTC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 8.77 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QTC?
QTC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.32 USD.
Jaký je objem obchodování QTC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QTC je -- USD.
Dosáhne QTC letos vyšší ceny?
QTC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQTC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:24:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Qubitcoin (QTC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,160.98
$110,160.98$110,160.98

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.45
$3,875.45$3,875.45

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02373
$0.02373$0.02373

-26.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.45
$3,875.45$3,875.45

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,160.98
$110,160.98$110,160.98

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5075
$2.5075$2.5075

-0.65%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.65
$1,085.65$1,085.65

+0.11%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07401
$0.07401$0.07401

+48.02%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.45030
$0.45030$0.45030

+2,151.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.45030
$0.45030$0.45030

+2,151.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0038367
$0.0038367$0.0038367

+95.55%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00232
$0.00232$0.00232

+93.33%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000805
$0.0000805$0.0000805

+61.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%